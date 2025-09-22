logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Telegram atende AGU e remove canais que vendiam falsa cura para câncer

Além de não ter efeito, substância podia causar danos graves à saúde
Agência Brasil
Publicado em 22/09/2025 - 14:43
Brasília
Brasíluia (DF), 10-05-2023 - Imagem do aplicativo Telegram. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
© Valter Campanato/Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou que a empresa Telegram removeu, do aplicativo de mesmo nome, grupos e canais que divulgavam e vendiam compostos à base de dióxido de cloro como substâncias eficazes na cura de várias doenças, incluindo câncer e autismo.

Além de não ter embasamento médico e científico, o dióxido de cloro é corrosivo e pode causar danos graves à saúde, especialmente em crianças. Apesar disso, tem sido ilegalmente vendido como um suposto “medicamento milagroso” desde a pandemia da covid-19.

A Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, da AGU, requisitou que o Telegram removesse os grupos na última sexta-feira (19). Na ocasião, o órgão também pediu que a empresa bloqueasse o uso e a pesquisa de palavras-chave (hashtags) que facilitem o acesso ao conteúdo.

“Trata-se, portanto, de manifesta desinformação, desprovida de qualquer lastro ou evidência, pois expõe manifestação sobre ocorrências que não condizem com a realidade, com o efeito de enganar o público sobre tema relevantíssimo, a saber, a saúde pública”, sustentou a procuradoria na notificação encaminhada ao Telegram na última sexta-feira.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Segundo a AGU, a ação da procuradoria foi motivada por denúncias feitas ao Ministério da Saúde e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ao apurar as denúncias, as autoridades sanitárias identificaram 30 comunidades que costumavam recomendar os compostos para diferentes fins.

A Agência Brasil tentou contato com a Telegram e está aberta às manifestações da empresa.

Relacionadas
Brasíluia (DF), 10-05-2023 - Imagem do aplicativo Telegram. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Desinformação sobre autismo no Telegram cresceu 150 vezes em seis anos
Brasíluia (DF), 10-05-2023 - Imagem do aplicativo Telegram. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Denúncias de imagens de abuso sexual infantil aumentam 78% no Telegram
Brasíluia (DF), 10-05-2023 - Imagem do aplicativo Telegram. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Mais de 1 milhão de usuários compartilham pornografia no Telegram
Edição:
Vinicius Lisboa
Telegram AGU Advocacia-Geral da União câncer autismo desinformação redes sociais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 05/03/2025 - Movimentação de passageiros no Aeroporto de Congonhas, em Campo Belo, zona sul da capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Rio de Janeiro sedia evento sobre turismo sustentável esta semana
seg, 22/09/2025 - 16:11
Logo da Agência Brasil
Internacional Indígenas iniciam greve nacional no Equador e escalam crise política
seg, 22/09/2025 - 15:52
Brasília (DF) 01/08/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes diz que sanções dos EUA contra sua esposa são ilegais
seg, 22/09/2025 - 15:40
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Revalida 2025/1: candidatos já podem recorrer de resultado da 2ª etapa
seg, 22/09/2025 - 15:30
Rio de Janeiro (RJ), 16/09/2025 - O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, fala durante reunião informal dos chanceleres do Mercosul e assinatura do Acordo de Livre Comércio Mercosul-EFTA ( Associação Europeia de Livre Comércio), no Palácio do Itamaraty. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Internacional “Não podemos admitir intervenções externas", defende Mauro Vieira
seg, 22/09/2025 - 15:13
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça STF considera injusta aplicação de sanções contra esposa de Moraes
seg, 22/09/2025 - 15:09
Ver mais seta para baixo