Antídoto contra intoxicação por metanol está disponível em 9 estados 

Ministério já entregou 1.125 unidades de etanol farmacêutico
Agência Brasil
Publicado em 07/10/2025 - 19:07
Brasília
Brasília (DF), 07/10/2025 – Mais quatro estados recebem antídoto contra intoxicação por metanol. Foto: Ministério da Saúde
© Ministério da Saúde

A segunda remessa de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, começou a ser enviada nesta terça-feira (7) a mais quatro estados. Com essa nova entrega, o total de frascos distribuídos pelo Ministério da Saúde chega a 1.125, alcançando nove estados:

  • Acre: 30 ampolas
  • Bahia: 90 ampolas
  • Ceará: 120 ampolas
  • Distrito Federal: 90 ampolas
  • Goiás: 75 ampolas
  • Mato Grosso do Sul: 60 ampolas
  • Pernambuco: 240 ampolas
  • Paraná: 360 ampolas
  • Rio de Janeiro: 60 ampolas

As ampolas integram o estoque estruturado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), garantindo reposição e distribuição conforme a necessidade de estados e municípios. Outras 60 mil ampolas de etanol estão em processo de aquisição.

Fomepizol 

O Ministério da Saúde também adquiriu 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol de uma empresa japonesa, que também doou outras 100 unidades, totalizando 2,6 mil unidades do medicamento. A previsão é que o lote chegue ao Brasil ainda nesta semana e comece a ser distribuído aos estados, conforme as necessidades locais e o registro de casos.

Casos

Até segunda-feira (6), o Brasil registrava 217 notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 permanecem em investigação.

Em relação aos óbitos, dois foram confirmados no estado de São Paulo e 12 seguem em investigação, sendo um no Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, seis em São Paulo, um na Paraíba e um no Ceará.

Painel 

Nesta terça-feira (7), a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES-RJ), lançou um painel público com informações sobre os casos de intoxicação por metanol. Os dados estão disponíveis no site do Monitora RJ e têm a finalidade de contribuir para ações de saúde e de segurança pública no combate às fraudes. 

O sistema traz o mapeamento das notificações suspeitas, confirmadas e descartadas no estado.   

arte-metanol
arte-metanol - Arte/Agência Brasil

 

Edição:
Sabrina Craide
