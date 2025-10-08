logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Anvisa alerta para anúncios falsos sobre canetas emagrecedoras

Segundo a agência, anúncios oferecem medicamentos mais baratos
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/10/2025 - 13:09
Brasília
FILE PHOTO: Mounjaro is displayed in a pharmacy in Provo. REUTERS/George Frey/File Photo
© REUTERS/George Frey/File Photo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou falsos anúncios, em redes sociais e na internet, sobre a venda de medicamentos agonistas GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, incluindo o Mounjaro (tirzepatida).

Em nota, a agência alertou que os falsos anúncios atraem pacientes oferecendo medicamentos mais baratos ou mesmo de forma gratuita, via governo federal, mas após a realização de cadastro.

“Atenção: os anúncios são falsos. A Anvisa não comercializa qualquer medicamento ou serve de intermediária para a sua venda. Os anúncios simulam, inclusive, o site oficial da agência. O domínio gov.anvisa.org não pertence à agência”, informou.

No comunicado, a entidade destaca ainda que pacientes só devem comprar medicamentos por meio de farmácias e drogarias regularizadas.

“Se você encontrar publicações desse tipo, denuncie! E não clique em links relacionados”.

 

Relacionadas
FILE PHOTO: Boxes of Ozempic and Wegovy made by Novo Nordisk are seen at a pharmacy in London, Britain March 8, 2024. Reuters/Hollie Adams/Proibida reprodução
Conitec rejeita inclusão de canetas emagrecedoras no SUS
medicamentos
Fiocruz fecha acordo para produzir canetas emagrecedoras no Brasil
FILE PHOTO: Boxes of Ozempic and Wegovy made by Novo Nordisk are seen at a pharmacy in London, Britain March 8, 2024. Reuters/Hollie Adams/Proibida reprodução
Anvisa obriga retenção de receita para venda de canetas como Ozempic 
Edição:
Graça Adjuto
Anvisa Alerta anúncios falsos Internet canetas emagrecedoras
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: Mounjaro is displayed in a pharmacy in Provo. REUTERS/George Frey/File Photo
Saúde Anvisa alerta para anúncios falsos sobre canetas emagrecedoras
qua, 08/10/2025 - 13:09
Brasília (DF), 04/10/2025 – 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. Foto: Guacui.es.gov
Meio Ambiente Compromissos de jovens em defesa do clima serão apresentados na COP30
qua, 08/10/2025 - 12:57
Brasília (DF), 14/07/2025 - PF e Polícia Civil apuram assassinato de filho de cacique no Paraná Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral PF faz "limpeza", diz Lula sobre ação contra abuso sexual de crianças
qua, 08/10/2025 - 12:53
Operação Nacional Proteção Integral III identifica e prende criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet.
Geral Operação contra abuso de criança e adolescente prende 55 pessoas
qua, 08/10/2025 - 12:28
Construções destruídas por explosões em Gaza 07/10/2025 REUTERS/Ammar Awad
Internacional Acordo de paz: Hamas entrega lista de presos para troca por reféns
qua, 08/10/2025 - 12:25
Brasília (DF) 08/07/2025 A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, participa do programa Bom dia, Ministra Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Governo autoriza nomeação de 459 aprovados na 1ª edição do CPNU
qua, 08/10/2025 - 11:23
Ver mais seta para baixo