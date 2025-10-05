logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Brasil tem 209 casos suspeitos de intoxicação por metanol

Ministério da Saúde contabiliza 16 casos confirmados
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/10/2025 - 19:46
Brasília
Força-tarefa de SP apreende 117 garrafas de bebidas sem comprovação de procedência
© João Valério/Governo do Estado de SP

O Brasil tem 209 casos em investigação de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde neste domingo (5).

Em todo o país, são 16 casos confirmados - 14 em São Paulo e 2 no Paraná.  As informações são enviadas pelos estados e consolidadas pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS). 

O estado de São Paulo responde pela maioria das notificações, com 14 casos confirmados e 178 em investigação.

Ao todo, 13 estados tem casos notificados - Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará. Os estados da Bahia e do Espírito Santo tiveram os casos registrados descartados. Já o Ceará notificou o primeiro caso suspeito.  

Até o momento, o país tem 15 registros de óbitos, com duas mortes confirmadas no estado de São Paulo. As demais mortes (13) estão em investigação.

  • 7, em São Paulo,
  • 3, em Pernambuco,
  • 1, no Mato Grosso do Sul,
  • 1, em Paraíba,
  • 1, no Ceará.

 As informações consideram os registros enviados pelos estados até as 16h deste domingo (5) e estão sujeitas a atualizações locais.

Antídoto

O Ministério da Saúde informou também que iniciou a distribuição de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, aos estados que formalizaram pedido de reforço de estoque.

Nesta primeira remessa, foram enviadas 580 ampolas a cinco estados:

  • 240 para Pernambuco,
  • 100 para o Paraná,
  • 90 para a Bahia,
  • 90 para o Distrito Federal,
  • 60 para Mato Grosso do Sul.

As unidades distribuídas fazem parte das 4,3 mil ampolas entregues aos estoques dos Sistema Único de Saúde (SUS) pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Emergência 

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, busque imediatamente os serviços de emergência médica e contate pelo menos uma das instituições a seguir:

Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;

CIATox da sua cidade para orientação especializada (veja lista aqui); 

Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país;

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado.

A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

arte-metanol

 

Relacionadas
Brasília (DF), 03/10/2025 - Operação conjunta de órgãos do GDF para fiscalização de distribuidoras de bebidas alcoólicas. ler menos por Secretaria de Saúde do Distrito Federal Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF
Paraná confirma dois casos de contaminação por metanol em bebidas
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Saúde.
Brasil tem 14 casos confirmados de ingestão de metanol
Brasília (DF), 02/10/2025 - Cantor Hungria. Foto: Hungria/Instagram
Rapper Hungria recebe alta de hospital em Brasília
Edição:
Lílian Beraldo
metanol Ministério da Saúde bebida alcoólica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Força-tarefa de SP apreende 117 garrafas de bebidas sem comprovação de procedência
Saúde Brasil tem 209 casos suspeitos de intoxicação por metanol
dom, 05/10/2025 - 19:46
Brasília (DF) 26/02/2025 - O novo lider da Síria, Ahmed al-Sharaa, discursa durante conferência. Foto: SANA/Divulgação
Internacional Sírios vão às urnas escolher primeiro parlamento pós Bashar Al-Assad
dom, 05/10/2025 - 19:39
Brasília (DF), 05/10/2025 – Libertadores Feminina: Corinthians marca 11 vezes e bate Always Ready. Foto Staff Images Woman/Conmebol
Esportes Libertadores Feminina: Corinthians marca 11 vezes e bate Always Ready
dom, 05/10/2025 - 19:07
Brasília (DF), 02/10/2025 - Cantor Hungria. Foto: Hungria/Instagram
Saúde Rapper Hungria recebe alta de hospital em Brasília
dom, 05/10/2025 - 18:21
Itapecerica da Serra (SP), 13/09/2024 - Incêndio em terreno da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, na região metropolitana de São Paulo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral SP segue em atenção para queimadas; reservatórios estão em alerta
dom, 05/10/2025 - 18:04
São Paulo (SP), 05/10/2025 - Grande ato pelo fim do genocídio palestino, ruptura de relações com Israel e liberdade para os membros da Flotilha, na Avenida Paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Internacional Ato pede libertação de ativistas de flotilha e medidas duras do Brasil
dom, 05/10/2025 - 17:09
Ver mais seta para baixo