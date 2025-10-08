logo ebc
Saúde

Brasil tem 24 casos confirmados de intoxicação por metanol

Ministério confirmou cinco mortes, todas em São Paulo
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/10/2025 - 18:51
Brasília
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
© UFPR/Divulgação

O Ministério da Saúde divulgou, nesta quarta (8), que foram confirmados, até agora, 24 casos de intoxicação por metanol por ingestão de bebidas adulteradas no Brasil. 

Cinco mortes foram confirmadas, todas em São Paulo. Outros 11 casos estão em investigação (seis em São Paulo, uma em Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco e uma na Paraíba). 

Notificações

Na segunda-feira (6), existiam 17 confirmações de contaminação por metanol e 217 notificações. Esse número subiu para 259 suspeitas, sendo que, nesse momento, há 235 em investigação. 

Outras 145 suspeitas foram descartadas. Ainda de acordo com o governo, os estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os únicos que registraram casos confirmados de intoxicação pela substância.

Suspeitas 

Entre os casos confirmados, são 20 pessoas em São Paulo, três no Paraná e uma no Rio Grande do Sul.

A respeito das suspeitas em investigação, a maioria está em São Paulo (181 registros). Ainda há avaliação de casos em:

  • Pernambuco (24),
  • Paraná (5),
  • Rio de Janeiro (5),
  • Rio Grande do Sul (4),
  • Mato Grosso do Sul (4),
  • Piauí (4),
  • Espírito Santo (3),
  • Goiás (2),
  • Acre (1),
  • Paraíba (1) e
  • Rondônia (1).
