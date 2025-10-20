logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Brasil tem 47 casos de intoxicação por metanol; mortes chegam a nove

Estão em investigação 57 casos e sete óbitos
Agência Brasil
Publicado em 20/10/2025 - 19:20
Brasília
São Paulo (SP), 13/10/2025 - Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento à crise do metanol. Foto: Agência SP/Divulgação
© Agência SP/Divulgação

O Ministério da Saúde atualizou nesta segunda-feira (20) o número de notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. Ao todo, 47 casos foram confirmados e 57 seguem em investigação. Já foram descartadas 578 notificações.

O número de mortes chegou a nove, sendo seis em São Paulo, duas em Pernambuco, no município de Lajedo, e uma no Paraná, em Foz do Iguaçu.

Mais sete óbitos seguem em investigação: um em São Paulo, três em Pernambuco, um em Mato Grosso do Sul, um em Minas Gerais e um no Paraná. Foram descartadas 27 notificações de óbitos que estavam sob investigação.

SP lidera número de casos

O estado de São Paulo segue com o maior número de casos: 38 confirmados e 19 em investigação. Há ainda cinco casos confirmados no Paraná, três em Pernambuco e um no Rio Grande do Sul.

 

arte-metanol
Arte/Agência Brasil
Relacionadas
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Paraná tem primeira morte por intoxicação de metanol
Pernambuco 18/10/2025 - Nariz eletrônico: pesquisadores brasileiros criam teste rápido para bebidas adulteradas. Foto: divulgação UFPE
Pesquisadores brasileiros criam teste rápido para bebidas adulteradas
São Paulo- 05/10/2025- Governo de SP intensifica fiscalizações contra falsificação de bebidas e ultrapassa 7 mil garrafas apreendidas. Foto: Pablo Jacob/Governo de São Paulo
SP: polícia aponta dois postos como origem de contaminação por metanol
Edição:
Juliana Andrade
metanol Ministério da Saúde bebidas adulteradas Intoxicação por Metanol
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo SP 02/04/2025 José Dirceu, convidado do programa DR com Demori na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça STJ mantém exclusão de ex-ministros em processo do mensalão 
seg, 20/10/2025 - 20:23
Brasília (DF), 20/10/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o deputado federal Guilherme Boulos e o convidou para ocupar o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boulos irá substituir o ministro Márcio Macêdo na função. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Guilherme Boulos assumirá Secretaria-Geral da Presidência
seg, 20/10/2025 - 20:02
Dólar Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Dólar fecha abaixo de R$ 5,40 pela primeira vez em 11 dias
seg, 20/10/2025 - 19:53
Rosana Augusto é contratada como técnica do time feminino do Palmeiras em 20/10/2025
Esportes Após deixar Flamengo, Rosana Augusto assume time feminino do Palmeiras
seg, 20/10/2025 - 19:41
Comunidade de ribeirinhos em Manaus
Meio Ambiente Para especialistas, comunidades devem participar de decisões da COP30
seg, 20/10/2025 - 19:33
Operários reformam telhado de imóvel em obras no Centro do Rio.
Economia Programa de reforma permite “qualquer tipo de melhoria”, diz ministro
seg, 20/10/2025 - 19:32
Ver mais seta para baixo