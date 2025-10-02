logo ebc
Brasil tem 48 casos em investigação de intoxicação por metanol

Balanço foi apresentado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha
Publicado em 02/10/2025 - 17:40
 - Atualizado em 02/10/2025 - 18:56
Brasília
Brasília (DF), 30/09/2025 – O ministro Alexandre Padilha (Saúde), durante entrevista para falar sobre os casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, agora concentradas no estado de São Paulo, devem transcender os limites do estado. Foto: José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

O Brasil registra 48 casos em investigação relacionados à intoxicação por metanol até a tarde desta quinta-feira (2). O balanço foi apresentado pelo ministro Alexandre Padilha, em entrevista à imprensa na Sala de Situação, instalada pelo governo para monitorar os casos e coordenar as medidas de resposta. 

Ao todo, o ministério já confirmou 11 casos por meio de detecção laboratorial da presença do metanol por um Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (Cievs).

Inicialmente, o ministro havia confirmado um 12º caso em Brasília. Mas o ministério recuou e informou que o caso do rapper Hungria ainda é contabilizado como suspeito. 

Apenas uma morte decorrente desse tipo de intoxicação foi confirmada pelo Ministério da Saúde no estado de São Paulo. Mais sete óbitos seguem em investigação, sendo dois em Pernambuco e os outros cinco também em São Paulo. 

 

arte-metanol

 

*Matéria foi alterada às 18h56 para corrigir informação de que o rapper Hungria estaria contabilizado como 12º caso confirmado. Apesar de confirmada pelo ministro Padilha, a informação foi negada pelo Ministério da Saúde. 

