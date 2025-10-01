logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Casos suspeitos de intoxicação devem aumentar no país, diz ministro

Motivo é o reforço de medidas de vigilância anunciados pelo ministério
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/10/2025 - 14:27
Brasília
Brasília (DF), 30/09/2025 – O ministro Alexandre Padilha (Saúde), durante entrevista para falar sobre os casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, agora concentradas no estado de São Paulo, devem transcender os limites do estado. Foto: José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse nesta quarta-feira (1º) que o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol deve aumentar ao longo dos próximos dias em razão do reforço das medidas de vigilância anunciadas pela pasta.

“Está aumentando a sensibilidade para isso, chamando mais a atenção dos profissionais de saúde, aumentando a suspeita desses profissionais e, com a notificação imediata, subindo mais rápido essa informação também", disse durante coletiva à imprensa sobre vacinação em Brasília.

Segundo o ministro, até a noite desta terça-feira (30), 26 casos suspeitos de intoxicação por metanol haviam sido notificados. Além dos casos identificados no estado de São Paulo, Pernambuco notificou, na manhã de hoje, três casos suspeitos.

“As orientações do Ministério da Saúde são para que todo o Brasil, todo o sistema de vigilância, esteja atento a essa situação”, destacou Padilha.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Para o ministro, a intoxicação por metanol pode ser nacional. "A nossa expectativa é que, no reforço da sensibilidade, da divulgação do problema, isso aumente também a suspeita pelos profissionais de saúde e aumente o número de casos notificados”, concluiu.
 

arte-metanol
Relacionadas
Brasília (DF), 30/09/2025 – Ministro Padilha faz apelo para que caderneta de vacinação de crianças seja atualizada. Foto: Walterson Rosa/MS
Ministro faz apelo por atualização da caderneta vacinal das crianças
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
Pernambuco investiga possíveis casos de intoxicação por metanol
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
CFM cobra reforço da fiscalização após intoxicações por metanol
Edição:
Aline Leal
metanol Intoxicação por Metanol Intoxicação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 01/10/2025- Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) realiza Conferência Setorial de Povos e Comunidades Tradicionais. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Meio Ambiente Povos tradicionais debatem a transformação agroecológica
qua, 01/10/2025 - 15:59
samir xaud, cbf, calendário
Esportes CBF anuncia novo calendário do futebol masculino brasileiro
qua, 01/10/2025 - 15:52
Ilustração de aposta online em celular 19/9/2024 REUTERS/Alexandre Meneghini
Geral Beneficiário de programa social está impedido de apostar em bets
qua, 01/10/2025 - 15:11
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Cultura e ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Cultura MinC quer transformar escolas de samba em pontos de cultura
qua, 01/10/2025 - 15:08
Bombeiros, Brigadistas e Força Aerea Nacional combatem Incendios na Chapada Diamantina.
Geral Brigadistas combatem incêndio em Cavalcante, Goiás
qua, 01/10/2025 - 14:59
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF inicia julgamento sobre vínculo de emprego de motoristas de apps
qua, 01/10/2025 - 14:53
Ver mais seta para baixo