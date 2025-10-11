logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Fiocruz e UFMG firmam parceria para expandir centro de vacinas

Cooperação fortalece pesquisa na área de saúde
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/10/2025 - 09:31
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 07/05/2025 – Vacinas de poliomelite produzidas por Bio-Manguinhos/Fiocruz, exibidas no 9º Simpósio Internacional de Imunobiológicos. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) firmaram uma cooperação para expandir o atual Centro Nacional de Vacinas (CN Vacinas), sediado no Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC).

Criado em 2016, o CN Vacinas é parte de uma estratégia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) que transformou o antigo Centro de Tecnologia de Vacinas da UFMG em um local de pesquisas em biotecnologia e inovação em imunobiológicos. 

O acordo com a Fiocruz visa potencializar o atendimento às demandas de autonomia e soberania nacional em tecnologia, testagem e produção de vacinas, além do desenvolvimento de kits de diagnósticos e fármacos, contribuindo para o Sistema Único de Saúde (SUS) e o desenvolvimento socioeconômico brasileiro.

O presidente da Fiocruz, Mário Moreira, explicou que esse não é um plano só da Fiocruz ou da UFMG, mas “um projeto de autonomia e de soberania no tempo em que se discute a redução da vulnerabilidade com relação a tecnologias e produtos desenvolvidos no exterior”. 

“A covid-19 mostrou que precisamos ter mais altivez na discussão e elaboração de políticas públicas”, disse. 

A reitora da UFMG, Sandra Goulart de Almeida, ressaltou que a cooperação com a Fiocruz é extremamente relevante para a instituição e para pesquisa na área de saúde. 

“Esse é um projeto de Estado. A ideia é atender o país em uma área extremamente necessária, que a pandemia comprovou”, avaliou.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ) - Cinema Nosso está com inscrições abertas para cursos de audiovisual gratuito para jovens negras. Foto: Marco Bitencourt/Divulgação
Projeto Meninas Negras na Ciência, da Fiocruz, tem inscrições abertas
Brasília (DF), 11/10/2025 – Ministra Luciana Santos (Ciência e tecnologia), fala sobre a nova vacina para Covid-19. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Vacina brasileira de covid fortalece ciência e país, diz ministra
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Comitiva internacional conhece no Rio sistema de saúde pública
Fiocruz vacinas UFMG cooperação técnica Centro Nacional de Vacinas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA). Centro Técnico Educacional da CNTI, Luziânia - GO. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Meio Ambiente Conferência inspira jovens a combaterem injustiça climática no Brasil
sab, 11/10/2025 - 10:15
Rio de Janeiro (RJ), 10/10/2025 – Exposição no Rio valoriza imaginário periférico Mostra estreia com entrada gratuita e apresentação de quadrilha fora de época
Cultura Exposição no Rio valoriza imaginário periférico de Deneir Martins
sab, 11/10/2025 - 10:02
Palestinians, who were displaced to the southern part of Gaza at Israel's order during the war, make their way along a road as they return to the north after a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza went into effect, in the central Gaza Strip, October 10, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Gaza tem primeira noite tranquila em meses após cessar fogo
sab, 11/10/2025 - 09:55
Rio de Janeiro (RJ), 07/05/2025 – Vacinas de poliomelite produzidas por Bio-Manguinhos/Fiocruz, exibidas no 9º Simpósio Internacional de Imunobiológicos. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Fiocruz e UFMG firmam parceria para expandir centro de vacinas
sab, 11/10/2025 - 09:31
BSB (DF), 06/10/2025 - Arte radioagência nacional. Arte EBC
Geral Radioagência Nacional: 21 anos contribuindo para a comunicação pública
sab, 11/10/2025 - 09:21
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – Alunos em sala de aula no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Governo abre canal para sugestões sobre uso de IA na educação
sab, 11/10/2025 - 09:03
Ver mais seta para baixo