logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Fiscalização apreende mais de 7 mil garrafas de bebidas em São Paulo

Estado tem 14 casos confirmados de intoxicação por metanol
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/10/2025 - 13:31
São Paulo
São Paulo- 05/10/2025- Governo de SP intensifica fiscalizações contra falsificação de bebidas e ultrapassa 7 mil garrafas apreendidas. Foto: Pablo Jacob/Governo de São Paulo
© PABLO JACOB/governo de São Paulo

O governo do estado de São Paulo confirmou a apreensão mais de 7 mil garrafas de bebidas para fiscalização desde a última segunda-feira (29), na capital e no interior.

O estado tem 14 casos confirmados de intoxicação por metanol, sendo dois óbitos. Outros 148 casos são investigados, sendo sete mortes.

As ações incluíram fiscalização em bares, adegas e festas universitárias, além de um bar onde bebeu uma das pessoas que morreram, Marcos Antônio Jorge Júnior, 46, que foi enterrado ontem (4) na zona leste da capital.

Outras 50 mil garrafas foram recolhidas ao longo do ano em todo o estado. Desde o início de 2025, 41 pessoas foram presas por adulteração de bebidas, sendo 19 na semana passada.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

  • Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;
  • CIATox da sua cidade para orientação especializada (veja lista aqui);
  • Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país;

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

 

arte-metanol
Arte/Agência Brasil
Relacionadas
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Saúde.
Brasil tem 14 casos confirmados de ingestão de metanol
Brasília (DF), 03/10/2025 - Operação conjunta de órgãos do GDF para fiscalização de distribuidoras de bebidas alcoólicas. ler menos por Secretaria de Saúde do Distrito Federal Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF
São Paulo confirma segunda morte por ingestão de metanol
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Metanol: Entenda como é feita a análise de bebidas adulteradas
Edição:
Juliana Andrade
metanol São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Índia - 05/10/2025 - Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de futebol de cegas. Fotos: Renan Cacioli/CBDV
Esportes Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de futebol de cegas
dom, 05/10/2025 - 13:59
São Paulo- 05/10/2025- Governo de SP intensifica fiscalizações contra falsificação de bebidas e ultrapassa 7 mil garrafas apreendidas. Foto: Pablo Jacob/Governo de São Paulo
Saúde Fiscalização apreende mais de 7 mil garrafas de bebidas em São Paulo
dom, 05/10/2025 - 13:31
Nova Déli - 05/10/2025 - Brasil faz história e termina Mundial de Atletismo Paralímpico em 1º. Foto: Cris Mattos/CPB
Esportes Brasil faz história e termina Mundial de Atletismo Paralímpico em 1º
dom, 05/10/2025 - 13:01
Brasília - 05/10/2025 -A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante visita ao campus da Asa Norte do Centro Universitário de Brasília (CEUB), onde 7.068 pessoas estão inscritas para realizar a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Portões nos locais de prova do CNU 2025 são fechados
dom, 05/10/2025 - 12:31
Brasília (DF), 03/10/2025 - Impactos da exploração de lítio em MG. Foto: Gil Leonardi/Agência Minas
Meio Ambiente Vale do Lítio: exploração de metais críticos impacta comunidades em MG
dom, 05/10/2025 - 12:06
São Paulo (SP), 03/10/2025 – Ocupação Ailton Krenak, do Itaú Cultural, homenageia indígenas pela primeira vez. Foto: Letycia Bond/Agência Brasil
Cultura Mostra em São Paulo permite acesso a mais de 90 peças de Ailton Krenak
dom, 05/10/2025 - 11:14
Ver mais seta para baixo