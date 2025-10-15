logo ebc
Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil

Acordo prevê transferência de tecnologia e reduzirá custos para o SUS
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/10/2025 - 20:12
Brasília
China, 15/10/2025 - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assina acordo inédito com governo da China para tratamentos oncológicos e doenças autoimunes Parceria assinada em Pequim envolve pesquisas e transferência de tecnologia da empresa Gan & Lee à Fiocruz para tratamentos inovadores e mais modernos no SUS. Iniciativa também reforça produção nacional da insulina glargina.
Uma parceria firmada entre o Ministério da Saúde e biofarmacêutica chinesa Gan & Lee Pharmaceuticals vai tornar possível a produção nacional da insulina glargina, que tem ação prolongada e é usada no tratamento do diabetes tipo 1 e 2.

A parceria, assinada pelo ministro Alexandre Padilha, reúne Bio-Manguinhos (Fiocruz), Biomm e a Gan & Lee, com previsão inicial de produzir 20 milhões de frascos para abastecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Transferência de tecnologia

O acordo estabelece, inclusive, transferência de tecnologia e cooperação científica para o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, a parceria é estratégica para reduzir a dependência externa de insulinas e ampliar a oferta do medicamento no sistema público de saúde.

O governo acrescentou que, inicialmente, o envase e a rotulagem ocorrerão no Brasil sob supervisão da Biomm, com uso de insumo farmacêutico ativo (IFA) importado da Gan & Lee.

Depois, o produto passará a ser fabricado no país, no Centro Tecnológico em Insumos Estratégicos (CTIE) da Fiocruz, em Eusébio (CE).

O ministro da Saúde considera que há um empenho dos governos do Brasil e da China para que essa parceria seja produtiva e capaz de gerar conhecimento conjunto a fim de garantir mais medicamentos ao povo brasileiro.

Economia

O governo entende que a parceria vai fortalecer a cadeia nacional de insumos estratégicos, com efeitos multiplicadores em fornecedores, logística, insumos químicos e biotecnologia. O acordo ainda deve gerar economia para o SUS, já que a produção nacional deve reduzir custos logísticos e de importação.

A vice-presidente da Fiocruz, Priscila Ferraz, também assinou o acordo e defendeu que a iniciativa vai ampliar possibilidades de tratamento de doenças importantes para a saúde pública como cânceres e doenças autoimunes.

“A insulina glargina já é utilizada na China há mais de 20 anos e essa cooperação abre novas possibilidades de desenvolvimento tecnológico e de estudos clínicos”, destacou, em divulgação do governo. 

Produto

O governo informou que essa insulina glargina já é comercializada em mais de 30 países e deve impulsionar a produção local de medicamentos estratégicos.

O objetivo é ainda que a parceria colabore no desenvolvimento de pesquisas e produtos para tratamento de cânceres, diabetes, obesidades e doenças autoimunes no SUS, além de reforçar estudos clínicos no Brasil.

Tratamento da obesidade

O diretor da empresa chinesa, Wei Chen, disse ao governo brasileiro que o acordo simboliza um novo patamar de cooperação tecnológica. “Acreditamos que este projeto será um modelo de colaboração internacional, capaz de incentivar novas alianças entre empresas chinesas e brasileiras.” 

A ideia, segundo Chen, é contribuir para que mais pacientes tenham acesso a terapias seguras e modernas.

Outro exemplo de resultado do acordo é a possibilidade de desenvolvimento de pesquisas e medicamentos análogos ao hormônio GLP-1 produzido naturalmente no intestino que ajuda a regular o apetite, a glicose no sangue e a saciedade. Esses medicamentos imitam o hormônio para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade.

Beijing, 14/10/2025 - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, conhece hospital inteligente de Beijing. O ministro cumpre missão oficial para tratar de parcerias estratégicas entre os países, como a criação de hospitais inteligentes no SUS. Brasil possui acordos bilaterais sobre vacinas, medicamentos e equipamentos com a China.
Padilha visita modelo de hospital inteligente na China
Brasília - Endocrinologista aconselha teste de glicemia para quem tem histórico da doença na família, pelo menos uma vez por ano, em jejum
Cuidado cardiovascular deve fazer parte do acompanhamento do diabetes
