Saúde

Hungria pode ter se intoxicado em uma das casas interditadas em SP

Ele se apresentou no local no último domingo
Agência Brasil
Publicado em 03/10/2025 - 17:59
Brasília
Brasília (DF), 02/10/2025 – Cantor Hungria Foto: ahungria_oficial/Instagram
© hungria_oficial/Instagram

Internado com suspeita de ingestão de metanol em um hospital em Brasília, o rapper Hungria consumiu bebidas destiladas, no domingo (28), em uma casa de shows em São Paulo que registrou casos de intoxicação, disse nesta sexta-feira (3) o médico Leandro Machado, que acompanha seu caso. O local foi interditado após a internação de duas pessoas que consumiram álcool no mesmo dia.

“A casa onde ele fez shows no domingo foi interditada por suspeita de intoxicação por metanol em duas pessoas que frequentaram o local e estão internadas. Dentro dessa casa de shows, ele fez consumo de destilados. Como ele fez uso de metanol junto com etanol, então pode demorar um tempo para apresentar sintomas”, disse Machado, em entrevista coletiva para explicar a evolução do quadro do artista, internado desde a quinta-feira (2) no Hospital DF Star.

Apesar de o relato reforçar as suspeitas de que a intoxicação pode ter ocorrido em São Paulo, o médico ressaltou que somente as investigações policiais determinarão o local da contaminação.

“Isso [a manifestação de sintomas] pode demorar até 72 horas. [A intoxicação] pode ter sido em São Paulo, como pode ter sido aqui. A gente acha que foi em São Paulo por toda a história, mas não tem como ter certeza até terminarem as investigações policiais”, ponderou Machado.

O médico e o diretor-geral do DF Star, Alison Borges, destacaram ainda que, embora Hungria já esteja recebendo o tratamento para intoxicação por metanol, o caso continua a ser tratado como uma suspeita de ingestão da substância. Isso porque o resultado dos exames, que tiveram amostras colhidas na quinta-feira (2), leva cinco dias para ficar pronto e está previsto somente para a próxima a terça-feira (7).

Melhora

Segundo as informações apresentadas na coletiva, o rapper apresenta melhora em seu quadro de saúde. Apesar de permanecer na unidade de terapia intensiva (UTI), Hungria está lúcido, conversando e respirando normalmente, sem o auxílio de aparelhos. Nesta sexta, o cantor fez sessões de fisioterapia e uma nova hemodiálise, para retirar o metanol do corpo.

“A gente espera que essa seja a última hemodiálise para ele. Por quê? Para tirar o metanol do sangue. O etanol [usado como antídoto para o metanol] não tira o metanol, mas se liga no mesmo sítio de ligação do metanol, evitando que ele se torne um subproduto tóxico. A diálise faz esse papel de tirar o metanol”, explicou o médico.

Segundo Machado, Hungria ficará internado até domingo (4) ou segunda-feira (5), quando a equipe médica avaliará se o artista receberá alta. Após deixar o hospital, o cantor receberá acompanhamento domiciliar dos médicos.

Manifestação

Pela primeira vez desde a internação, o cantor manifestou-se nas redes sociais nesta sexta. Em uma foto deitado no leito de UTI e abraçado com a filha de 8 anos, Hungria disse estar se recuperando e fez um alerta sobre o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

 

“Estou me recuperando da melhor maneira possível e logo, logo estarei de volta em casa, mais forte e com fé renovada. Obrigado por fazerem parte dessa caminhada comigo. Cada gesto de vocês tem feito toda a diferença. Deus abençoe todos vocês!”, postou o artista. “Obs: a sexta-feira tem uma energia diferente, caso sinta uma sede estranha, arrume um lugar seguro pra tomar uma”, finalizou Hungria.

 

Edição:
Vinicius Lisboa
metanol Hungria rapper Hospital DF Star Intoxicação
