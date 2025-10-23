logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Imunização contra a poliomielite está abaixo da meta no Rio de Janeiro

Nesta sexta, Dia Mundial de Combate à Pólio, tem campanha de vacinação
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/10/2025 - 08:21
Riio de Janeiro
Crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 são vacinadas no posto de saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, zona norte do Rio, para receber a dose contra a pólio e contra o sarampo.
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A meta de 95% de vacinação prevista pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) não vem sendo atingida desde 2016, no estado do Rio de Janeiro. Uma geração com quase 40 anos de idade, que não presenciou os efeitos da paralisia infantil, corre risco de ser surpreendida pelo aparecimento de possíveis casos.

O Dia Mundial de Combate à Poliomielite celebrado nesta sexta-feira (24) é uma data importante para a população fluminense, diante dos baixos índices de vacinação nos últimos anos, conscientizar-se que a não vacinação contra a pólio pode colocar em risco uma realidade que acontece desde 1987, quando foi registrado o último caso da doença no estado.

Em razão dessa preocupação, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) apela aos fluminenses aproveitarem a Campanha Nacional de Multivacinação, até o dia 31 deste mês, para vacinação de crianças que não receberam o imunizante contra a doença.

“A vacina contra a poliomielite lançou o personagem ‘Zé Gotinha’, conhecido no Brasil e no mundo pela luta contra a doença. Com o apoio dessa figura simpática e representativa para o SUS, conseguimos vencer a pólio, mas precisamos manter as altas coberturas vacinais, evitando o retorno dessa doença que é grave”, afirmou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

“Apesar de ainda estarmos longe dos 95% de cobertura necessários, a boa notícia é que temos ampliado os índices nos últimos anos”, acrescentou a secretária.

Claudia Mello informou também que a campanha oferece ainda todas as vacinas previstas no calendário nacional e que um dos principais pontos é o resgate de crianças e adolescentes com doses atrasadas.

No caso da pólio, o objetivo da SES-RJ é contemplar esquemas vacinais de menores de 5 anos de idade com doses de vacina injetável contra a poliomielite (VIP), que em 2024, substituiu a vacina oral contra.

“Temos trabalhado para ampliar a cobertura vacinal, não apenas contra a poliomielite, mas também contra outras doenças. Além da campanha de multivacinação, trabalhamos apoiando os municípios ao longo de todo o ano. Esse esforço vem trazendo bons resultados, mas precisamos do apoio da sociedade”, disse a gerente de Imunização da SES-RJ, Keli Magno.

A vacina deve ser administrada em um total de quatro doses: aos 2, 4 e 6 meses e uma dose de reforço aos 15 meses.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica da SES-RJ, Cristina Giordano, alerta a população para estar sempre atenta à necessidade de manter a vacinação em dia.

“É importante estar vacinado e vigilante para evitar que a doença volte, pelo fato de ainda existir a circulação do vírus em outros países. Uma pessoa pode ter contato com o vírus em uma viagem ao exterior e por não estar vacinada, abre brecha para se infectar e contrair a doença, além de servir como fonte de infecção para novos casos aqui no Brasil. A vacinação é a única forma de prevenção contra poliomielite”.

Relacionadas
Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo.
Vacina oral contra poliomielite não será mais aplicada no Brasil
Fiocruz promove hoje (08), campanha de vacinação contra sarampo e paralisia infantil. Além da vacinação há diversas atividades educativas promovidas pela instituição (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Pesquisadores apontam alto risco de volta da poliomielite no Brasil
Edição:
Aécio Amado
Vacinação contra a pólio Dia Mundial de Combate à Poliomielite SES-RJ
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Operação Miopia, da Polícia Federal
Geral PF prende homem que disseminava pornografia infantil na dark web
qui, 23/10/2025 - 08:29
Estádio do Maracanã
Esportes Mercosul ganha Rota Turística de Futebol
qui, 23/10/2025 - 08:28
Crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 são vacinadas no posto de saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, zona norte do Rio, para receber a dose contra a pólio e contra o sarampo.
Saúde Imunização contra a poliomielite está abaixo da meta no Rio de Janeiro
qui, 23/10/2025 - 08:21
Rio de Janeiro - Feira de capacitação em artesanato Rio Artes Manuais, no Centro de Convenções SulAmérica, no bairro do Estácio, oferece oficinais de novas técnicas artesanais (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Economia Investimento social de empresas e instituições cresceu 19,4% em 2024
qui, 23/10/2025 - 08:10
Botijão de 13 quilos de gás de cozinha
Economia Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
qui, 23/10/2025 - 08:01
Jacarta, 23/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do presidente de Jacarta, Prabowo Subianto, durante chegada no Palácio Merdeka. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Brasil e Indonésia firmam acordos; Lula confirma candidatura em 2026
qui, 23/10/2025 - 07:42
Ver mais seta para baixo