Jornalista da TV Brasil vence Prêmio Amrigs com reportagem sobre AVC

Flavia Peixoto foi premiada com episódio do Caminhos da Reportagem
EBC
Publicado em 23/10/2025 - 18:52
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 23/10/2025 - Jornalista da TV Brasil vence Prêmio AMRIGS 2025 com reportagem do programa Caminhos da Reportagem. Frame: TV Brasil
© TV Brasil

A jornalista Flavia Peixoto, da TV Brasil, foi uma das campeãs do Prêmio Amrigs 2025, na categoria Televisão, com o episódio intitulado AVC: cada minuto importa, do programa Caminhos da Reportagem. O evento é organizado pela Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs). 

A cerimônia de entrega dos prêmios ocorreu em Porto Alegre (RS), no Teatro Amrigs, e contou com a presença de autoridades, profissionais de saúde, comunicadores e representantes de instituições de todo o país. 

A reportagem jornalística, que foi exibida originalmente em novembro de 2024, na TV Brasil, tratou dos perigos e dos cuidados relacionados ao Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

Clique aqui para assistir ao programa.

Responsável pela produção, Flavia Peixoto comemora a conquista, principalmente por se tratar de uma premiação promovida por uma associação médica. 

“Foi muito gratificante sermos reconhecidos, pois isso significa que, de fato, acertamos nas escolhas das fontes, na abordagem e na seleção das informações”, afirma. 

Além da jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), trabalhos produzidos por profissionais dos veículos Zero Hora, Veja Saúde, Mídia Online e O Povo+ foram reconhecidos em diversas categorias do Prêmio Amrigs 2025, como rádio, mídia online, fotojornalismo e jornal/revista. 

Sobre o Prêmio Amrigs 

Com o tema Desafios da Medicina: formação, inovação e fake news, o Prêmio Amrigs de Jornalismo 2025 selecionou trabalhos publicados entre 11 de agosto de 2024 e 10 agosto de 2025, em diferentes formatos e veículos de comunicação de todo o Brasil. 

Sobre o Caminhos da Reportagem 

Produção jornalística semanal da TV Brasil, o Caminhos da Reportagem leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos. 

No ar há mais de uma década, o Caminhos da Reportagem é uma das atrações jornalísticas mais premiadas não só do canal, como também da televisão brasileira. Para contar grandes histórias, os profissionais investigam assuntos variados e revelam os aspectos mais relevantes de cada assunto. 

Saúde, economia, comportamento, educação, meio ambiente, segurança, prestação de serviços, cultura e outros tantos temas são abordados de maneira única. Questões atuais e polêmicas são tratadas com profundidade e seriedade pela equipe de profissionais do canal. O trabalho minucioso e bem executado é reconhecido com diversas premiações importantes no meio jornalístico. 

Exibido às segundas, às 23h, o Caminhos da Reportagem também disponibiliza as edições especiais no site e no YouTube da emissora pública. As matérias anteriores estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site

Edição:
Sabrina Craide
