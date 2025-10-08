logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Lula sanciona MP que acelera atendimento de especialistas no SUS

Convertido em lei, programa Agora Tem Especialistas deve ser ampliado
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/10/2025 - 21:48
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (7) a Medida Provisória (MP) 1301/2025, que cria o Programa Agora Tem Especialistas, e agora se torna lei federal. O texto havia sido aprovado pelo Congresso Nacional no fim de setembro.

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o presidente validou integralmente a versão final aprovada pelos parlamentares, sem vetos.

Anunciado em julho, o programa visa ampliar o número de médicos especialistas nas regiões mais necessitadas desses profissionais e reduzir o tempo de espera no atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da oferta de prestadores privados em troca de redução em tributos federais.

A renúncia fiscal estimada será de R$ 2 bilhões ao ano a partir de 2026. Embora os procedimentos possam ser realizados já a partir deste ano, as deduções do imposto a pagar ou em débito começam em 2026.

A iniciativa permite que os estabelecimentos que aderirem ao programa ofereçam atendimento especializado a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), colaborando para reduzir o tempo de espera da população por cirurgias, exames e consultas na saúde pública. Pelo texto, o programa funcionará até 31 de dezembro de 2030.

"Já tivemos inclusão de pacientes sendo atendidos pelos planos de saúde, pacientes ainda atendidos em hospitais privados. Já tivemos as ações de terceiro turno em várias gestões municipais. Os nossos hospitais federais já estão trabalhando em terceiro turno para fazer mais cirurgias, mais exames mais consultas", destacou Padilha.

"Colocamos mais de 300 médicos especialistas para atuar em várias regiões do país através de uma ação direta do governo federal. Tudo isso era permitido pela Medida Provisória, agora ela virando lei, tem mais força, mais segurança, inclusive para adesão de hospitais privados, de adesão do plano de saúde, de hospitais de saúde para atender a nossa população, dá mais sustentabilidade para o programa Agora Tem Especialistas", acrescentou o ministro.

A preocupação com a distribuição dos profissionais no país motivou o governo a criar o programa.

Dados do Ministério da Saúde mostram que a maior parte dos médicos especialistas se concentra em três unidades da Federação: Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. No total, são 244.141 médicos generalistas (40,9%), enquanto os especialistas chegam a 353.287 (59,1%) sem atuar em regiões mais distantes e ainda se concentrar na iniciativa privada.

Os novos contratados pelo programa atuarão em policlínicas e laboratórios especializados. A proposta permite que os atendimentos possam ser executados, total ou parcialmente, por telemedicina, respeitados os princípios do SUS, a confidencialidade das informações e o consentimento expresso do paciente.

Relacionadas
Rio de Janeiro - 05/10/2025 Policia do Rio apreende bebidas suspeitas na capital e Baixada. Foto: Divulgação Polícia civil/RJ
Estado do Rio tem mais três casos suspeitos de intoxicação por metanol
Brasília-DF, 10.11.2023, Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Anvisa suspende venda de cosméticos capilares e produtos com ozônio
Edição:
Carolina Pimentel
Agora Tem Especialistas SUS
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
John, seleção brasileira
Esportes Goleiro John diz que primeira convocação para a seleção é um sonho
ter, 07/10/2025 - 22:23
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Lula sanciona MP que acelera atendimento de especialistas no SUS
ter, 07/10/2025 - 21:48
copinha, feminina
Esportes Sorteio no Pacaembu define sedes e grupos da terceira Copinha Feminina
ter, 07/10/2025 - 21:33
Brasília (DF), 18/08/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente do Equador, Daniel Noboa, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Carro de presidente do Equador é atacado, diz governo
ter, 07/10/2025 - 21:32
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Aposta de Nova Lima (MG) leva R$ 17,9 milhões na Mega-Sena 
ter, 07/10/2025 - 21:09
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Saúde PF apura se metanol abandonado é usado para adulterar bebidas
ter, 07/10/2025 - 20:53
Ver mais seta para baixo