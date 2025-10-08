logo ebc
Metanol: Rio cria plataforma para acelerar diagnóstico de intoxicação

Ferramenta calcula indicadores de gravidade e orienta sobre condutas
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/10/2025 - 20:27
Rio de Janeiro
São Paulo (SP), 03/10/2025 – Imagem ilustrativa de um processo colorimétrico para detecção de metanol em bebidas alcoólicas. Foto: Conselho Federal de Quimica/Divulgação
A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) lançou nesta quarta-feira (8) uma ferramenta digital que apoia profissionais de saúde na avaliação dos casos de intoxicação por metanol.

Disponível para as Unidades de Pronto Atendimento do estado, a plataforma calcula indicadores de gravidade automaticamente e orienta sobre o uso de antídotos e indicação de hemodiálise. Além disso, orienta a conduta inicial dos profissionais, e as monitorizações necessárias para esses pacientes. Também recomenda os índices de hidratação, a realização de eletrocardiograma, a avaliação neurológica e oftalmológica e de outros parâmetros. Um dos indicadores afere a composição bioquímica do sangue, e pode indicar uma intoxicação antes da confirmação laboratorial.

A Secretaria de Saúde investiga quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol nas cidades de São Pedro da Aldeia, e Cabo Frio, na região dos Lagos e, em Cantagalo, e Volta Redonda, no interior do Estado. O país tem 24 casos confirmados de intoxicação pela substância.

“Ao tornar a classificação de risco digital, aceleramos o diagnóstico. Ampliamos o acesso a indicadores que determinam, por exemplo, a necessidade de hemodiálise e o risco de cada paciente. As informações serão anexadas nas solicitações de transferência dos pacientes e na notificação dos casos”, explica nota da secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Sintomas

As pessoas que apresentarem visão turva, desconforto gástrico e quadros de gastrite após ingestão de álcool devem procurar a unidade de atendimento mais próxima de casa. A intoxicação por metanol pode causar cegueira irreversível e óbito.

Edição:
Aline Leal
