logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Ministério confirma 11 casos de contaminação por metanol

Caso de rapper em Brasília ainda é contabilizado como suspeito
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/10/2025 - 17:17
 - Atualizado em 02/10/2025 - 18:33
Brasília
Brasília (DF), 10/04/2025 - Ministro da Saúde Alexandre Padilha durante apresentação de ação de vacinação nas escolas, por meio do Programa Saúde na Escola. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
© Antonio Cruz/Agência Brasil

O Ministério da Saúde atualizou para 11 o número de casos confirmados de contaminação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. De acordo com a pasta, há outras 48 notificações de casos suspeitos. O balanço foi apresentado pelo ministro Alexandre Padilha, em entrevista à imprensa na Sala de Situação, instalada pelo governo para monitorar os casos e coordenar as medidas de resposta. 

Inicialmente, o ministro havia confirmado um 12º caso em Brasília. Mas o ministério recuou e informou que o caso do rapper Hungria ainda é contabilizado como suspeito. 

"Neste momento, nós temos 59 casos notificados entre suspeitos ou confirmados. Desses 59 casos, 11 deles o Cievs [Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde] traz para o Ministério da Saúde a confirmação com a detecção laboratorial da presença do metanol", afirmou Padilha.

Apenas uma morte decorrente desse tipo de intoxicação foi confirmada pelo Ministério da Saúde no estado de São Paulo. Mais sete óbitos seguem em investigação, sendo dois em Pernambuco e os outros cinco também em São Paulo. 

Rapper Hungria 

De acordo com o Hospital DF Star, Hungria deu entrada na unidade nesta quinta-feira (2), com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Em boletim médico divulgado na tarde hoje, o hospital afirma que o rapper está internado em unidade de terapia intensiva, sem alterações visuais e com quadro clínico estável, consciente, orientado e com respiração espontânea.

"Iniciou tratamento específico e hemodiálise para eliminação da substância tóxica. Não há previsão de alta hospitalar", diz nota assinada pelos médicos Antônio Aurélio, Leandro Machado, Guilherme Meyer e Allisson Barcelos Borges. 

Gustavo Hungria das Neves é da periferia de Brasília, da Ceilândia, e ganhou projeção nacional com suas músicas. Nas redes sociais, a equipe do músico disse que ele está sendo acompanhado pelos médicos e “fora de risco iminente”. Informou ainda que a agenda de shows para o fim de semana está cancelada e agradeceu o apoio dos fãs.

 

*Matéria atualizada às 18h33 para corrigir informação repassada inicialmente pelo Ministério da Saúde. Título também foi alterado. 

Relacionadas
Brasília (DF), 02/10/2025 – Cantor Hungria Foto: ahungria_oficial/Instagram
Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Edição:
Lílian Beraldo
rapper Hungria metanol Alexandre Padilha
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 30/09/2025 – O ministro Alexandre Padilha (Saúde), durante entrevista para falar sobre os casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, agora concentradas no estado de São Paulo, devem transcender os limites do estado. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Saúde Brasil tem 59 notificações de intoxicação por metanol, alerta governo
qui, 02/10/2025 - 18:43
Brasília (DF), 10/04/2025 - Ministro da Saúde Alexandre Padilha durante apresentação de ação de vacinação nas escolas, por meio do Programa Saúde na Escola. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Saúde Ministério confirma 11 casos de contaminação por metanol
qui, 02/10/2025 - 18:33
Brasília (DF), 15/10/2024 - Testagem para covid-19. Foto: Tony Winston/Agência Brasília
Saúde Covid-19 causou metade das mortes por vírus respiratórios em 4 semanas
qui, 02/10/2025 - 18:29
Brasília (DF), 02/10/2025 - Cantor Hungria. Foto: Hungria/Instagram
Saúde Vigilância Sanitária e PCDF interditam distribuidora após caso Hungria
qui, 02/10/2025 - 18:24
Brasília (DF), 07/06/2025 - Embarcação Madeleine, da Coalizão Flotilha da Liberdade. Foto: gazafreedomflotilla/Instagram
Internacional Familiares vivem apreensão após captura de brasileiros por Israel
qui, 02/10/2025 - 17:54
Brasília (DF), 29/09/2025 – Garrafs de bebidas. Foto: Holgi/Pixabay
Saúde Pernambuco tem novo caso de intoxicação por ingestão de metanol
qui, 02/10/2025 - 17:49
Ver mais seta para baixo