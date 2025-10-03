logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Ministério da Saúde confirma 113 registros de intoxicação por metanol

São 11 casos confirmados e 102 em investigação
Agência Brasil
Publicado em 03/10/2025 - 18:51
Brasília
Brasília (DF), 03/10/2025 - Operação conjunta de órgãos do GDF para fiscalização de distribuidoras de bebidas alcoólicas. ler menos por Secretaria de Saúde do Distrito Federal Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF
© Sandro Araújo/Agência Saúde DF

Até as 16h desta sexta-feira (3), 113 casos de intoxicação por metanol após a ingestão de bebida alcoólica haviam sido registrados em todo o país, informou o Ministério da Saúde. A pasta começou a divulgar um boletim diário dos casos, com base nos dados enviados pelos estados.

Ao todo, são 11 casos confirmados e 102 em investigação. Na divisão por estados, São Paulo lidera com 101 registros (11 confirmados e 90 em investigação).

Também há casos suspeitos nos seguintes estados:

  • 6 em Pernambuco;
  • 2 na Bahia;
  • 2 no Distrito Federal;
  • 1 no Paraná;
  • 1 no Mato Grosso do Sul.

Do total de casos notificados, 12 resultaram em morte, das quais uma está confirmada no estado de São Paulo e 11 estão sendo investigadas.

Os óbitos investigados estão divididos pelos seguintes estados:

  • 8 em São Paulo;
  • 1 em Pernambuco;
  • 1 na Bahia;
  • 1 no Mato Grosso do Sul.

Informadas pelos Centros de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (Cievs) estaduais, as notificações de intoxicação por metanol foram repassadas ao Cievs nacional, que consolida os dados.

Antídoto

Para reduzir o impacto das intoxicações provocadas pelo metanol em bebidas alcoólicas adulteradas, o Ministério da Saúde em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) comprou 4,3 mil ampolas de etanol farmacêutico, antidoto para esse tipo de intoxicação. A pasta está comprando mais 150 mil ampolas (5 mil tratamentos), para garantir o estoque do Sistema Único de Saúde.

O Ministério da Saúde também pediu que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) faça um chamamento internacional das 10 maiores agências reguladoras nos seguintes países: Argentina, México, Comunidade Europeia, Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, China, Suíça e Austrália.

A pasta também enviou ofício para empresas e instituições da Índia, Estados Unidos e Portugal em que pede doação e cotação de compra para outro antídoto, o fomepizol. Atualmente, poucos países têm o produto em estoque.

O ministério também oficializou pedido a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) para a doação imediata de 100 tratamentos de fomepizol e manifestou intenção de adquirir outras 1 mil do medicamento por meio da linha de crédito do Fundo Estratégico da Opas, ampliando o estoque nacional.

Orientações

Na quarta (1º), o Ministério da Saúde orientou que os estados e os municípios notifiquem imediatamente todas as suspeitas de intoxicação por metanol. A medida pretende fortalecer a vigilância epidemiológica e garantir uma resposta rápida e eficaz aos casos suspeitos.

No mesmo dia, foi instalada uma sala de situação para monitorar os casos. De caráter extraordinário, essa estrutura permanecerá ativa enquanto houver risco sanitário e necessidade de monitoramento e resposta nacional.

arte-metanol

 

Relacionadas
Brasília (DF), 29/09/2025 – Drinks. Foto: Gadini/Pixabay
Paraná registra 1º caso suspeito de intoxicação por metanol no estado
Brasília (DF), 30/09/2025 – O ministro Alexandre Padilha (Saúde), durante entrevista para falar sobre os casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, agora concentradas no estado de São Paulo, devem transcender os limites do estado. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Governo vai comprar 150 mil antídotos contra intoxicação por metanol
Edição:
Sabrina Craide
metanol Intoxicação Ministério da Saúde
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump diz que Israel precisa parar de bombardear Gaza imediatamente
sex, 03/10/2025 - 19:17
Imagem feita por drone da fábrica da Toyota em Porto Feliz, São Paulo, Brasil 24/09/2025 REUTERS/Jorge Silva
Economia Toyota anuncia retomada de produção no Brasil a partir de novembro
sex, 03/10/2025 - 19:14
Brasília (DF), 24/10/2024 - Alunos do colégio Galois em sala de aula na preparação dos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Educação Cartilha de redação do Enem 2025 está disponível para consulta
sex, 03/10/2025 - 18:55
Brasília (DF), 03/10/2025 - Operação conjunta de órgãos do GDF para fiscalização de distribuidoras de bebidas alcoólicas. ler menos por Secretaria de Saúde do Distrito Federal Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF
Saúde Ministério da Saúde confirma 113 registros de intoxicação por metanol
sex, 03/10/2025 - 18:51
Viaturas da polícia civil de São Paulo
Geral Polícia prende suspeito de adulterar bebidas alcoólicas em São Paulo
sex, 03/10/2025 - 18:41
Facebook, Instagram e WhatsApp têm problemas de acesso nesta segunda
Geral AGU pede que redes sociais removam desinformação sobre CNU 2025
sex, 03/10/2025 - 18:29
Ver mais seta para baixo