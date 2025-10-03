logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Operação interdita no Distrito Federal três bares por irregularidades

Fiscalização identifica bebidas impróprias para o consumo
Agência Brasil
Publicado em 03/10/2025 - 12:09
Brasília
Brasília (DF), 29/09/2025 – Garrafs de bebidas. Foto: Holgi/Pixabay
© Holgi/Pixabay

Uma operação de fiscalização em distribuidoras de bebidas no Distrito Federal apreendeu 19 litros de bebidas clandestinas, além de três cigarros eletrônicos e cinco essências de vape.

Dos 25 estabelecimentos fiscalizados, três foram interditados: um bar em Ceilândia e dois em Vicente Pires, onde foram detectadas irregularidades como falta de higiene e presença de baratas.

As ações acontecem após o registro do primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no Distrito Federal. O rapper Hungria, de 34 anos, foi internado após apresentar sintomas compatíveis com o quadro.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que a ação mobilizou equipes da vigilância sanitária, da Polícia Militar (PMDF) e da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal).

Normas legais

A iniciativa faz parte dos esforços do governo do Distrito Federal para garantir que os estabelecimentos comerciais operem dentro das normas legais, especialmente no que diz respeito à qualidade dos produtos comercializados.        

De acordo com o comunicado, a fiscalização teve como prioridade identificar bebidas impróprias para o consumo, como aquelas fora do prazo de validade ou com sinais de adulteração.

“A operação foi motivada por denúncias e casos recentes no país que levantaram preocupações sobre a segurança dos consumidores. As auditorias da Vigilância Sanitária seguem nos próximos dias por todas as regiões do Distrito Federal”, finaliza a nota.

Relacionadas
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
Bahia tem caso suspeito de óbito causado por metanol
Logo da Agência Brasil
SP disponibiliza mais duas mil ampolas de antídoto contra metanol
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
Rio começa fiscalização para evitar casos de intoxicação por metanol
Edição:
Kleber Sampaio
metanol Bebidas bares Interdição
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 06/08/2025 - Arte para matéria sobre a COP30. Arte/Agência Brasil
Meio Ambiente Especialistas buscam mais poder de decisão da ciência na COP30
sex, 03/10/2025 - 12:49
U.S. President Donald Trump addresses the 80th United Nations General Assembly, in New York City, New York, U.S., September 23, 2025. REUTERS/Al Drago
Internacional Trump dá prazo ao Hamas até domingo para chegar a acordo sobre Gaza
sex, 03/10/2025 - 12:42
TUNIS, TUNISIA - SEPTEMBER 16: The Deir Yasin vessel from the Maghreb Sumud Convoy set sail from Sidi Bu Said port during night as the boats of the Global Sumud Flotilla Flotilha continue to head towards Gaza to deliver humanitarian aid, in Tunis, Tunisia on September 16, 2025. Mohammed Mdalla / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Internacional Flotilha Global Sumud: última embarcação é capturada por Israel
sex, 03/10/2025 - 12:36
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Termina hoje inscrição para 2ª chamada do Mais Médicos Especialistas
sex, 03/10/2025 - 12:25
Brasília (DF), 30/09/2025 – O ministro Alexandre Padilha (Saúde), durante entrevista para falar sobre os casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, agora concentradas no estado de São Paulo, devem transcender os limites do estado. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Saúde Governo vai comprar 150 mil antídotos contra intoxicação por metanol
sex, 03/10/2025 - 12:17
Brasília (DF), 03/10/2025 - Audiência do Brasileirão Feminino tem alta de 41% na TV Brasil e RNCP em 2025. Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Esportes Audiência do Brasileirão Feminino tem alta de 41% na TV Brasil e RNCP
sex, 03/10/2025 - 12:16
Ver mais seta para baixo