Operação interdita no Distrito Federal três bares por irregularidades
Uma operação de fiscalização em distribuidoras de bebidas no Distrito Federal apreendeu 19 litros de bebidas clandestinas, além de três cigarros eletrônicos e cinco essências de vape.
Dos 25 estabelecimentos fiscalizados, três foram interditados: um bar em Ceilândia e dois em Vicente Pires, onde foram detectadas irregularidades como falta de higiene e presença de baratas.
As ações acontecem após o registro do primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no Distrito Federal. O rapper Hungria, de 34 anos, foi internado após apresentar sintomas compatíveis com o quadro.
Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que a ação mobilizou equipes da vigilância sanitária, da Polícia Militar (PMDF) e da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal).
Normas legais
A iniciativa faz parte dos esforços do governo do Distrito Federal para garantir que os estabelecimentos comerciais operem dentro das normas legais, especialmente no que diz respeito à qualidade dos produtos comercializados.
De acordo com o comunicado, a fiscalização teve como prioridade identificar bebidas impróprias para o consumo, como aquelas fora do prazo de validade ou com sinais de adulteração.
“A operação foi motivada por denúncias e casos recentes no país que levantaram preocupações sobre a segurança dos consumidores. As auditorias da Vigilância Sanitária seguem nos próximos dias por todas as regiões do Distrito Federal”, finaliza a nota.