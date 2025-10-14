logo ebc
Padilha visita modelo de hospital inteligente na China

Brasil quer instalar modelo em 2027
Publicado em 14/10/2025 - 19:55
Brasília
Beijing, 14/10/2025 - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, conhece hospital inteligente de Beijing. O ministro cumpre missão oficial para tratar de parcerias estratégicas entre os países, como a criação de hospitais inteligentes no SUS. Brasil possui acordos bilaterais sobre vacinas, medicamentos e equipamentos com a China. Foto: Beijing Tiantan Hospital/Divulgação
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou o hospital inteligente universitário Tiantan, localizado em Beijing, na China, onde está em visita oficial. 

O hospital inteligente caracteriza-se por acompanhar e oferecer assistência ao paciente após internação ou consulta, com uso de tecnologias avançadas. 

“O paciente volta para casa, o hospital registra todas as suas informações, os médicos debatem os casos e ele espera a consulta. Isso reduz gastos e melhora a qualidade do atendimento", disse o ministro, conforme nota do ministério. 

No Brasil, o Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente (ITMI-Brasil) tem um projeto de instalar uma unidade em São Paulo, com previsão de funcionar a partir do final de 2027. A expectativa é o primeiro hospital público inteligente do Brasil oferecer 800 leitos para casos de emergência de adultos e crianças nas áreas de neurologia, neurocirurgia, cardiologia, terapia intensiva e outras urgências.

“O hospital inteligente permitirá integração com a rede de atenção em todas as etapas - da atenção primária ou serviços de urgência e emergência até alta complexidade -, garantindo cuidado mais rápido, eficaz e humano. É a tecnologia a serviço do SUS, do médico ao paciente, da formação profissional à assistência”, informou Padilha.

O governo solicitou financiamento ao Banco de Desenvolvimento dos Brics para a construção do hospital semelhante aos modelos da China e da Índia. A instituição deve retornar sobre o pedido até o fim deste ano.  

* Com informações do Ministério da Saúde

Edição:
Carolina Pimentel
