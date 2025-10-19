logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Pela primeira vez em 20 anos, número de fumantes cresce no Brasil

Proporção de adultos fumantes saltou de 9,3% para 11,6%
Josy Braga - Repórter da Rádio Educadora FM
Publicado em 19/10/2025 - 15:27
Salvador
Cigarro eletrônico, Saúde
© Divulgação Ministério da Saúde

Pela primeira vez em quase duas décadas, o número de fumantes no Brasil aumentou, quebrando uma tendência histórica de queda. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, a proporção de adultos fumantes nas capitais brasileiras saltou de 9,3% em 2023 para 11,6% em 2024. Um crescimento de 25% em apenas um ano.

Os dados alarmantes reacenderam o alerta entre autoridades de saúde. Para o médico da família e comunidade, Felipe Bruno da Cunha, essa crescente pode estar relacionada à popularização de novos produtos, a exemplo dos cigarros eletrônicos, que atraem, especialmente os mais jovens:

"Eu acredito que tem muita relação direta com as novas formas associadas ao fumo. Porém, na última década, nós vemos um aumento expressivo, principalmente por conta do cigarro eletrônico, o vape. A partir de outros tipos de cigarro, o cigarro de palha, por exemplo. Então, por isso o aumento expressivo", diz.

A Organização Mundial da Saúde considera o tabagismo uma pandemia, pois é a principal causa de morte evitável no mundo, com aproximadamente 8 milhões de óbitos por ano. O especialista ressalta que mais de 50 tipos de doenças podem ser causadas pelo cigarro, principalmente as cardiovasculares, as respiratórias e também cerca de 10 tipos de cânceres.

"Existem riscos inúmeros associados ao cigarro, não só a dependência química, mas também as complicações físicas", reitera o médico.

O médico também esclarece sobre os riscos do tabagismo para os fumantes passivos.

"Porque aquelas pessoas que convivem com aquele fumante, têm um risco associado também a doenças crônicas, principalmente, a gente fala da própria correlação, inclusive, de neoplasias, o câncer de pulmão. Então, é muito importante procurar ajuda", aponta.

>> Ouça na Radioagência Nacional:


 

 

Relacionadas
Cigarro Eletrônico, Vape. Foto: haiberliu/Pixabay
OMS: 15 milhões de jovens de 13 a 15 anos fumam cigarros eletrônicos
Cigarro Eletrônico, Vape. Foto: haiberliu/Pixabay
Um em cada 9 adolescentes usa cigarro eletrônico no Brasil
Edição:
Edgard Matsuki/Carolina Pimentel
cigarro eletrônico vape Fumo Fumantes
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Cigarro eletrônico, Saúde
Saúde Pela primeira vez em 20 anos, número de fumantes cresce no Brasil
dom, 19/10/2025 - 15:27
Miguel Hidalgo, triatlo, mundial
Esportes Miguel Hidalgo garante vice-campeonato mundial de triatlo
dom, 19/10/2025 - 15:11
FILE PHOTO: Colombian President Gustavo Petro speaks to journalists about his government's first 100 days, in Bogota
Internacional Trump acusa Petro de tráfico de droga; Petro diz que houve violação
dom, 19/10/2025 - 14:48
Marcus D'Almeida (Brasil), na semifinal do individual do arco recurvo no tiro com arco dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. Local: Villa Maria del Triunfo, em Lima (Peru). Data: 11.08.2019.
Esportes Marcus D´Almeida conquista prata no Finals de tiro com arco
dom, 19/10/2025 - 14:20
Tempestade, chuvas em São paulo, Raios, Vista geral da queda de raios sobre São Paulo e parte da cidade de São Bernardo
Geral Ventos fortes em SP derrubam cobertura de arena e deixam 8 feridos
dom, 19/10/2025 - 13:20
Construções destruídas por explosões em Gaza 07/10/2025 REUTERS/Ammar Awad
Internacional Israel diz que Hamas violou acordo e lança ataque em Gaza
dom, 19/10/2025 - 12:32
Ver mais seta para baixo