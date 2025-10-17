logo ebc
Polícia de SP faz nova operação contra falsificadores de bebidas

Há oito mortes no país, sendo seis em São Paulo e dois em Pernambuco
Agência Brasil
Publicado em 17/10/2025 - 10:22
São Paulo
Brasília (DF), 03/10/2025 - Operação conjunta de órgãos do GDF para fiscalização de distribuidoras de bebidas alcoólicas.
© Sandro Araújo/Agência Saúde DF

A Polícia Civil de São Paulo cumpre mandados de busca e apreensão, nesta sexta-feira (17), contra familiares da mulher presa em flagrante em São Bernardo (SP), suspeita de falsificar bebidas alcoólicas com metanol. Os parentes dela também são investigados por vender produto adulterado que causou intoxicação em um homem que está internado em estado grave no bairro da Saúde, zona sul da capital.

Segundo a polícia, este grupo criminoso também é responsável por vender a bebida que matou outros dois homens, um de 54 anos e outro de 46 anos, que ingeriram a substância num bar no bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo.

Na operação desta sexta, os agentes já apreenderam o celular de um homem que vendia vasilhames usados na falsificação.

Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, há 41 casos confirmados de intoxicação por metanol no país. 107 estão sob investigação e 469 foram descartados. Até o momento há oito mortes provocadas pela ingestão de bebidas falsificada no país, sendo seis em SP e duas em Pernambuco.

 

metanol Intoxicação São Paulo morte polícia civil
