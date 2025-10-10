logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Polícia fecha fábrica que adulterava bebidas em São Bernardo do Campo

Ação foi deflagrada nesta manhã
Agência Brasil
Publicado em 10/10/2025 - 12:02
São Paulo
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
© UFPR/Divulgação

A Polícia Civil fechou nesta sexta-feira (10) uma fábrica clandestina que vendia bebidas adulteradas com metanol a outros estabelecimentos comerciais. O lugar funcionava em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, e foi um dos alvos de operação deflagrada nesta manhã.

Em nota, a Polícia Civil afirma que chegou a esta fábrica após investigar a morte da primeira vítima por intoxicação de bebida adulterada. A morte desta pessoa, um homem, aconteceu no dia 16 de setembro, quatro dias após ter passado mal. As autoridades identificaram o bar onde a bebida foi consumida e houve a apreensão de nove garrafas. A perícia identificou metanol em oito delas. O dono do bar confessou que comprou as bebidas de uma distribuidora clandestina, a mesma que foi fechada nesta sexta.

Segundo a polícia, a distribuidora não autorizada, usava etanol de posto de combustível para adulterar as bebidas. Esta substância contém metanol.

A operação também foi a endereços em São Caetano do Sul e em São Paulo. Oito suspeitos foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Até o momento, cinco pessoas morreram no estado de São Paulo, vítimas de intoxicação por bebida contaminada com metanol. Há ainda 23 casos confirmados de intoxicação pela substância.
 

arte-metanol
Relacionadas
Brasília (DF), 03/10/2025 - Operação conjunta de órgãos do GDF para fiscalização de distribuidoras de bebidas alcoólicas. ler menos por Secretaria de Saúde do Distrito Federal Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF
São Paulo confirma três novos casos de intoxicação por metanol
São Paulo (SP), 09/10/2025 - Ministério da Saúde recebe lote com 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol. Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Brasil recebe 2,5 mil unidades de fomepizol, antídoto contra metanol
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
SP: Polícia diz que metanol foi adicionado, e não gerado em destilação
Edição:
Valéria Aguiar
metanol Polpicia Civil São Bernardo do Campo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 01/08/2025 - O Ministro Flávio Dino, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Dino vence ação contra hospital por morte de filho e doará dinheiro
sex, 10/10/2025 - 13:14
São Paulo (SP), 10/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de anúncio do novo modelo de crédito imobiliário, no Centro de Convenções Rebouças. Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Política Nunca deveria ter sido truncada, diz Lula sobre relação com Trump
sex, 10/10/2025 - 13:04
São Paulo (SP), 10/10/2025 – São Paulo cria protocolo para detectar metanol em bebidas. Foto: Governo de SP
Geral Novo protocolo de São Paulo permite detecção de metanol em bebidas
sex, 10/10/2025 - 12:54
São Paulo (SP), 10/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de anúncio do novo modelo de crédito imobiliário, no Centro de Convenções Rebouças. Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Política Lula critica decisão do Congresso de não taxar mais ricos, bets e fint
sex, 10/10/2025 - 12:50
São Paulo (SP), 10/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (d) conversa com vice presidnte, Gerlado Alckim (e) participa da cerimônia de anúncio do novo modelo de crédito imobiliário, no Centro de Convenções Rebouças. Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Economia Lula anuncia programa de habitação para classe média
sex, 10/10/2025 - 12:31
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Saúde Polícia fecha fábrica que adulterava bebidas em São Bernardo do Campo
sex, 10/10/2025 - 12:02
Ver mais seta para baixo