logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Projeto Meninas Negras na Ciência, da Fiocruz, tem inscrições abertas

Interessadas podem se inscrever no Portal da Fundação até o dia 5
Agência Brasil
Publicado em 01/10/2025 - 08:02
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) - Cinema Nosso está com inscrições abertas para cursos de audiovisual gratuito para jovens negras. Foto: Marco Bitencourt/Divulgação
© Marco Bitencourt/Divulgação

O projeto Meninas Negras na Ciência, uma iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), está com inscrições abertas até 5 de outubro. O edital completo pode ser consultado no Portal da Fundação, e as inscrições podem ser feitas por meio de formulário online. Com dez meses de duração, o programa busca estimular o protagonismo juvenil e ampliar a presença de jovens negras nas áreas de ciência e tecnologia.

O projeto é destinado a 25 meninas cis ou trans que se autodeclarem negras (pretas ou pardas), com idade entre 15 e 19 anos. Três dessas vagas são reservadas para participantes com deficiência. As candidatas devem estar matriculadas em escolas públicas, cursando o 1º ou 2º ano do ensino médio (regular, técnico integrado ou Educação de Jovens e Adultos - EJA), nos turnos da tarde ou da noite, e residir nos territórios de Manguinhos, Maré, Jacarezinho, Complexo do Alemão ou São Cristóvão, comunidades da zona norte da cidade.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Vulnerabilidade social

Esse público foi escolhido por estar em situação de vulnerabilidade social e por ser historicamente invisibilizado nas áreas de ciência e tecnologia. O projeto busca promover o acesso a esses espaços, valorizando trajetórias, saberes e potencialidades que muitas vezes são ignorados ou subestimados.

As participantes terão acesso a rodas de conversa, cine-debates, palestras, oficinas temáticas e visitas a laboratórios de pesquisa, centros culturais e museus. A jornada será encerrada com a realização de um evento sociocultural. Para garantir a permanência e o pleno envolvimento das meninas em todas as atividades, presenciais ou online, o projeto oferecerá tablets e uma bolsa permanência durante todo o período.

“Estamos muito animadas com esta edição do projeto, que conta com novos parceiros e tem potencial para transformar a vida de muitas jovens. Vamos construir uma rede de trabalho colaborativa, com cientistas negras, apresentando às participantes os espaços de aprendizado da Fiocruz e as possibilidades nos campos da ciência, da saúde e da tecnologia”, afirma a coordenadora de Equidade, Diversidade, Inclusão e Políticas Afirmativas (Cedipa), Hilda Gomes.

Meninas negras

O Meninas Negras na Ciência foi idealizado em 2017 pelas educadoras Hilda Gomes e Aline Pessoa como uma estratégia de diálogo com a sociedade e incentivo a jovens negras do ensino médio, moradoras de comunidades como Manguinhos, Maré, Jacarezinho e Complexo do Alemão. Desde a criação, o projeto já  beneficiou mais de mil pessoas, por meio de atividades presenciais e online, oferecendo experiências educativas, culturais e científicas. Ao valorizar a diversidade de perspectivas no campo da pesquisa, a iniciativa contribui para a inovação na ciência e promove o empoderamento, fortalecendo o protagonismo da juventude negra periférica em espaços que historicamente têm sido invisibilizados.

Cedipa

A Coordenação de Equidade, Diversidade, Inclusão e Políticas Afirmativas (Cedipa/Fiocruz) foi criada em março de 2023, com o objetivo de implementar ações que assegurem a efetivação das políticas institucionais da Fiocruz para equidade, diversidade, inclusão e políticas afirmativas, reconhecendo a pluralidade da instituição como um valor. As linhas de ação da Cedipa estão pautadas num trabalho que potencialize e fortaleça as dimensões presentes nos enfrentamentos ao racismo, capacitismo, machismo, misoginia, xenofobia, LGBTIfobia e diferentes violências de gênero e violações que comprometam o direito à vida das pessoas.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 - O Pavilhão Mourisco, mais conhecido pela população como Castelo Fiocruz. Foto: Rodrigo Méxas/Fiocruz
Fiocruz e Panamá vão ampliar a capacidade de produção de vacinas
São Paulo (SP) 06/04/2025 - Parentes e Torturados durante o regime militar de 64 em frente ao DOI/CODI, onde foi assassinado o jornalista Vladimir Herzog, participam da 5ª Edição da Caminhada do Silêncio pelas vítimas de violência do Estado, próximo ao Monumento em Homenagem aos Mortos e Desaparecidos Políticos no Parque Ibirapuera. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Jovens, mulheres e negros sofrem mais com violência, aponta Fiocruz
UnB foi a primeira universidade federal a adotar sistema de cotas raciais UnB reserva vagas para negros desde o vestibular de 2004 Percentual de negros com diploma cresceu quase quatro vezes desde 2000, segundo IBGE
Iniciativa oferece bolsas para alunos negros acessarem ensino superior
Edição:
Graça Adjuto
meninas negras na ciência projeto Fiocruz inscrições
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Casa Branca
Internacional EUA: falta de acordo sobre orçamento leva à paralisação do governo
qua, 01/10/2025 - 10:47
FILE PHOTO: Joanne Deborah Byron, also known as Assata Shakur, a former member of the Black Liberation Army, in a series of photos released by the U.S. Federal Bureau of Investigation. REUTERS/FBI/Handout via Reuters/File Photo
Internacional Morte de ex-Pantera Negra reacende debate sobre racismo nos EUA
qua, 01/10/2025 - 10:45
Brasília (DF), 01/10/2025 – A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, participa do programa Bom dia, Ministra, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Cadastro reserva do CPNU1 será chamado muito em breve, diz ministra
qua, 01/10/2025 - 10:29
Local atacado por Israel em Deir Al-Balah, centro de Gaza 21/8/2025 REUTERS/Ramadan Abed
Internacional Israel intensifica ofensiva em Gaza enquanto Hamas avalia plano de paz
qua, 01/10/2025 - 10:20
Satélites, soja
Meio Ambiente Cerrado brasileiro perdeu 28% da vegetação nativa em 40 anos
qua, 01/10/2025 - 10:12
Brasília (DF), 01/04/2025 - Arte para matéria sobre Tira-Dúvidas do Imposto de Renda 2025. Anti-fake: o governo passou a cobrar Imposto de Renda por transações em Pix? Arte/Agência Brasil
Economia Botão de contestação do Pix está disponível aos usuários
qua, 01/10/2025 - 10:09
Ver mais seta para baixo