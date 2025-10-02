logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

Não há informação se o consumo da bebida teria ocorrido no DF
Agência Brasil
Publicado em 02/10/2025 - 12:43
Brasília
Brasília (DF), 02/10/2025 – Cantor Hungria Foto: ahungria_oficial/Instagram
© hungria_oficial/Instagram

O rapper Hungria, de 34 anos de idade, está internado em um hospital em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada. 

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star, ele deu entrada na unidade nesta quinta-feira (2), com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.  

Ainda não há informação se o consumo da bebida teria ocorrido no Distrito Federal, que oficialmente ainda não conta com nenhum caso confirmado de intoxicação por metanol. O boletim médico diz ainda que o tratamento foi iniciado e que a investigação sobre o caso segue.  

Gustavo Hungria das Neves é da periferia de Brasília, da Ceilândia, e ganhou projeção nacional com suas músicas. Nas redes sociais, a equipe do músico disse que ele está sendo acompanhado pelos médicos e “fora de risco iminente”. Informou ainda que a agenda de shows para o fim de semana está cancelada e agradeceu o apoio dos fãs.

Relacionadas
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
Notificações por intoxicação com metanol sobem para 43
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
São Paulo registra sexta morte com suspeita de intoxicação por metanol
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
Pernambuco investiga possíveis casos de intoxicação por metanol
Edição:
Fernando Fraga
metanol rapper Hungia Intoxicação por Metanol
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 02/10/2025 – A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, participa do programa Bom dia, Ministra, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Governo vai analisar propostas da 5ª CNPM sobre combate ao feminicídio
qui, 02/10/2025 - 13:17
Brasília (DF), 02/10/2025 – Cantor Hungria Foto: ahungria_oficial/Instagram
Saúde Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
qui, 02/10/2025 - 12:43
Brasília (DF), 02/10/2025 – Cantor Milton Nacimento é diagnosticado com demência . Foto: augustoknascimento/Instagram
Cultura Milton Nascimento é diagnosticado com demência, revela filho do cantor
qui, 02/10/2025 - 12:33
Brasília (DF), 02/10/2025 – MEC lança compromisso pelo ensino da matemática Política pública prevê fortalecimento do regime de colaboração entre os entes federativos, articulação entre os sistemas de avaliação educacional e assistência técnica e financeira para a melhoria da aprendizagem. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Educação Governo institui o Compromisso Nacional Toda Matemática
qui, 02/10/2025 - 12:15
Flotilha levando ajuda destinada a Gaza no mar perto da Grécia 26/09/2025 REUTERS/Stefanos Rapanis
Internacional Flotilha Global Sumud: onze brasileiros são capturados por Israel
qui, 02/10/2025 - 11:46
Rio de Janeiro (RJ), 01/10/2025 – Retrato da cantora Fernanda Abreu, que lança o filme Fernanda Abreu - Da Lata 30 anos, o Documentário, no Festival do Rio. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Festival do Rio começa nesta quinta com 300 filmes na programação
qui, 02/10/2025 - 11:12
Ver mais seta para baixo