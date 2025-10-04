logo ebc
Rapper Hungria mantém boa evolução e hemodiálise é suspensa

Hospital no DF divulgou atualização do quadro de saúde do artista
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2025 - 12:37
Brasília
Brasília (DF), 02/10/2025 - Cantor Hungria. Foto: Hungria/Instagram
O rapper Hungria, de 34 anos de idade, segue internado em um hospital em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica adulterada, mas o quadro de saúde do artista vem evoluindo positivamente.

De acordo com boletim médico divulgado neste sábado (4) pelo Hospital DF Star, Hungria tem "boa evolução clínica, tendo sido suspensa a hemodiálise". A nota diz que o paciente seguirá em cuidados clínicos intensivos e sem previsão de alta.

Hungria deu entrada no hospital na última quinta-feira (2), com quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.

Ainda não há informação se o consumo da bebida teria ocorrido no Distrito Federal, que oficialmente ainda não conta com nenhum caso confirmado de intoxicação por metanol. O boletim médico diz ainda que o tratamento foi iniciado e que a investigação sobre o caso segue.

Um dos médicos que supervisionam o tratamento do rapper declarou que o artista consumiu bebidas destiladas em uma casa de shows em São Paulo no último domingo (28). O local foi um dos que registrou casos de intoxicação e foi interditado por autoridades paulistas.

Pela primeira vez desde a internação, o cantor manifestou-se nas redes sociais nesta sexta (3). Em uma foto deitado no leito de UTI e abraçado com a filha de 8 anos, Hungria disse estar se recuperando e fez um alerta sobre o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Gustavo Hungria das Neves é da periferia de Brasília, da Ceilândia, e ganhou projeção nacional com suas músicas. Nas redes sociais, a equipe do músico disse que ele está sendo acompanhado pelos médicos e "fora de risco iminente". Informou ainda que a agenda de shows para o fim de semana está cancelada e agradeceu o apoio dos fãs.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;

CIATox da sua cidade para orientação especializada (veja lista aqui); LINK: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/animais-peconhentos/ciatox 

Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país;

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

arte-metanol
arte-metanol - Arte/Agência Brasil
metanol Intoxicação rapper Hungria estado de saúde boletim médico
