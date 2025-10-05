logo ebc
Rapper Hungria recebe alta de hospital em Brasília

Boletim médico afirma que cantor teve "excelente evolução clínica"
Agência Brasil*
Publicado em 05/10/2025 - 18:21
Brasília
Brasília (DF), 02/10/2025 - Cantor Hungria. Foto: Hungria/Instagram
O rapper Hungria, de 34 anos, recebeu alta médica neste domingo (5). Ele estava internado no hospital DF Star, em Brasília, desde o dia 2, por suspeita de intoxicação por metanol, após ingestão de bebida alcoólica.

Segundo o boletim médico, o artista apresentou "excelente evolução clínica" e deverá seguir com os cuidados em casa.

O cantor fez exames no hospital para confirmar a intoxicação por metanol, mas os resultados ainda não foram divulgados. 

Em uma rede social, o artista agradeceu "por mais uma oportunidade de celebrar a vida". "Sou grato a toda a equipe do Hospital DF-Star e, em especial, ao Dr. Leandro Machado, que cuidou com dedicação da minha recuperação", escreveu Hungria.

O rapper agradeceu ainda o apoio recebido dos fãs, amigos e familiares que, "com orações, carinho e mensagens, tornaram esse momento mais leve e cheio de força". 

Até a tarde de sábado, o Brasil tinha registrado 14 casos confirmados de intoxicação por ingestão de metanol, segundo dados do Ministério da Saúde. Há ainda 181 casos em investigação. 

*Matéria ampliada às 19h05 para inclusão de comentário do artista por rede social 

 

Lílian Beraldo
