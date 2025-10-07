logo ebc
São Paulo faz campanha de multivacinação para crianças e adolescentes

Todos os imunizantes do SUS estão disponíveis na ação
Matheus Crobelatti* - Estagiário da Agência Brasil
Publicado em 07/10/2025 - 16:03
São Paulo
São Paulo (SP), 04/04/2024 - Primeiro dia de vacinação contra dengue em crianças de 10 a 14 anos na Unidade Básica de Saúde - UBS Vila Jaguara, na região oeste. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) começou nesta semana a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. Entre as prioridades da SES-SP está o resgate de não vacinados contra HPV, febre amarela e sarampo, mas o objetivo da campanha é atualizar o calendário vacinal do público-alvo com todas as vacinas disponíveis.

Até dia 31 de outubro, todos os imunizantes que constam no Calendário Nacional de Vacinação estarão disponíveis para a população. Também como parte da iniciativa, no sábado, dia 18 de outubro, postos de vacinação estarão abertos em todo o estado para aumentar a adesão de pais e responsáveis que não podem levar os pequenos durante a semana.

Para tirar dúvidas da população sobre a vacinação, o Governo de São Paulo criou o portal Vacina 100 Dúvidas. A ferramenta aborda as 100 perguntas mais frequentes nos buscadores da internet, como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e os perigos da falta de imunização. 

Cobertura

A cobertura vacinal no ano passado apresentou um aumento em comparação com 2022. Três imunizantes superaram a meta vacinal no estado.

A BCG, que previne formas graves de tuberculose, subiu de 82,2% para 94,8% da cobertura, e as vacinas contra o rotavírus e a tríplice viral tiveram a cobertura, respectivamente, de 77,2% para 91,1% e 78,4% para 99,2%.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

Edição:
Aline Leal
