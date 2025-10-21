logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Senado aprova isenção de tributos para doação de medicamentos

Texto ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados
Luciano Nascimento - repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/10/2025 - 18:31
São Luís
Brasília (DF), 31/03/2025 - Resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), publicada nesta segunda-feira (31) no Diário Oficial da União, estabelece o novo teto para reajuste de preços de remédios vendidos em farmácias e drogarias de todo o país. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O Senado aprovou nesta terça-feira (21) o Projeto de Lei (PL) 4719/2020 que isenta do pagamento de diversos tributos as doações de medicamentos à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, às santas casas de misericórdia, à Cruz Vermelha Brasileira e a entidades beneficentes da assistência social. O texto segue para a Câmara dos Deputados.

Uma emenda aprovada pelos senadores ampliou o rol de organizações que também poderão se beneficiar da medida. Agora, as Organizações Sociais, Organizações da Sociedade Civil e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público poderão receber as medicações.

Pela proposta, a doação de medicamentos fica isenta dos pagamentos da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 

Além disso, os medicamentos doados devem ter, no mínimo, seis meses de validade. Os remédios doados não poderão ter finalidade lucrativa e deverão ser usado em atividades assistenciais. 

As doações não poderão ser realizadas para pessoas físicas, e o controle e a fiscalização das doações de medicamentos beneficiadas com a isenção do projeto ocorrerão segundo regulamento a ser editado pela Secretaria Especial da Receita Federal, do Ministério da Fazenda.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Benefício ambiental e social

De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, aproximadamente 14 mil toneladas de medicamentos deixam de ser utilizadas anualmente no Brasil, sendo descartadas, em grande parte, de forma inadequada. 

O relator do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Fernando Farias (MDB-AL), disse que, além de esse descarte representar um passivo ambiental, com risco de contaminação de solos, rios e lençóis freáticos, o projeto vai beneficiar as populações vulneráveis com segurança.

"O projeto atua exatamente nesse ponto, ao prever que os medicamentos só poderão ser doados quando houver prazo remanescente de validade”, pontuou.

Farias lembrou ainda que assistência farmacêutica é componente essencial da atenção integral à saúde. 

“Os medicamentos cumprem papel central na recuperação dos pacientes, mas apresentam riscos quando utilizados de forma incorreta ou quando sua qualidade está comprometida. Nesse sentido, a correta gestão de estoques e a destinação social dos excedentes se tornam instrumentos de política pública fundamentais para reduzir desperdícios e ampliar o acesso”, concluiu.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 21/10/2025 - Polícia Federal deflagrou a Operação Ignota para reprimir uma associação criminosa que atua na importação clandestina e receptação de medicamentos de procedência desconhecida, destinados a tratamentos para emagrecimento em clínicas médicas. Foto: PF/Divulgação
PF faz operação contra importação clandestina de remédio emagrecedor
Remédios,pílulas
Saiba quais remédios podem afetar segurança na hora de dirigir
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 - O Pavilhão Mourisco, mais conhecido pela população como Castelo Fiocruz. Foto: Rodrigo Méxas/Fiocruz
Fiocruz vai produzir remédio para atrofia muscular espinhal
Edição:
Vinicius Lisboa
Senado Fernando Farias Medicamentos remédios Congresso Nacional doação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
seleção feminina, futebol, brasil
Esportes Seleção feminina realiza primeiro treino para amistosos na Europa
ter, 21/10/2025 - 19:44
Brasília - 21/10/2025 -Câmara aprova urgência para projeto que impede cobrança por bagagem de mão em voos. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Câmara aprova projeto que tipifica o crime de domínio de cidades
ter, 21/10/2025 - 19:43
São Paulo (SP), 21/09/2024 - Praça Roosevelt recebe a segunda edição da Parada PCD, que celebra a diversidade, a inclusão e o orgulho de ser PCD. A parada acontece no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Decreto institui nova Política Nacional de Educação Especial Inclusiva
ter, 21/10/2025 - 19:28
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Luiz Fux durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Por 4 votos a 1, STF condena sete réus do Núcleo 4 da trama golpista
ter, 21/10/2025 - 19:27
Brasília (DF), 07/08/2025 - Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa extraordinária para apreciar o projeto que assegura a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até dois salários mínimos. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Política Senado aprova incentivo ao diagnóstico de autismo em adultos e idosos
ter, 21/10/2025 - 19:27
Brasília (DF) 22/12/2024 - Desabamento da ponte em rodovia federal que liga Aguiarnópolis a Estreito e determina força-tarefa para o local. Foto: Bombeiros Militar/Governo do Tocantins
Meio Ambiente Carreta é retirada do Rio Tocantins dez meses após colapso da Ponte JK
ter, 21/10/2025 - 19:12
Ver mais seta para baixo