Saúde

Sindicato orienta clubes a suspender venda de bebidas destiladas

Ao menos oito agremiações suspenderam vendas em suas dependências
Matheus Crobelatti*
Publicado em 01/10/2025 - 13:21
São Paulo
Força-tarefa de SP apreende 117 garrafas de bebidas sem comprovação de procedência
© João Valério/Governo do Estado de SP

O Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo (Sindi Clubes) solicitou aos associados a suspensão da venda de bebidas destiladas. Em comunicado, a diretoria da entidade explica que a “decisão visa proteger tanto os consumidores quanto a reputação de nossos clubes, demonstrando cuidado e responsabilidade diante de uma questão de tamanha gravidade”.

Já aderiram à suspensão da venda de bebidas destiladas:

  • Sociedade Esportiva Palmeiras,
  • São Paulo Futebol Clube,
  • Esporte Clube Pinheiros,
  • Esporte Clube Sírio,
  • Clube Hebraica SP,
  • Clube Alto de Pinheiros,
  • Paineiras do Morumby e
  • Clube Atlético Ypiranga.

O Sindi Clubes alerta que o consumo das bebidas adulteradas causa graves consequências “o que torna imprescindível medidas imediatas para mitigar os riscos e proteger os clubes associados ao sindicato”.

Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Mortes

De acordo com o governo do estado de São Paulo, cinco pessoas morreram no estado. Uma das mortes foi comprovadamente causada pelo consumo de bebida alcoólica adulterada, enquanto outras quatro continuam sendo investigadas.

O estado de Pernambuco também já investiga três possíveis casos de intoxicação por metanol.  De acordo com a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), três homens foram atendidos no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Dois morreram e o outro perdeu a visão. Os pacientes são de dois municípios pernambucanos: Lajedo e João Alfredo.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

  • Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;
  • CIATox da sua cidade para orientação especializada (veja lista aqui); 
  • Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país.

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

metanol Sind Clubes venda de bebidas destiladas Intoxicação bebida adulterada
