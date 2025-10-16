logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Vacina nacional contra covid deve chegar ao SUS no 1º semestre de 2026

Ministra Luciana Santos disse também que imunizante está na fase final
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/10/2025 - 10:49
Brasília
Brasília (DF) 16/10/2025 - A Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, no programa Bom Dia, Ministra. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A primeira vacina contra a covid-19 totalmente nacional, chamada SpiN-TEC, deve estar disponível para a população via Sistema Único de Saúde (SUS) no primeiro semestre do ano que vem. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (16) pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

Desenvolvida pelo Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a dose conta com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O ministério investiu R$ 140 milhões, por meio da RedeVírus, apoiando desde ensaios pré-clínicos até as fases clínicas 1, 2 e 3.

Em entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministra, produzido pelo Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Luciana lembrou que o imunizante está em fase final de estudos – no início do mês, o Brasil publicou o primeiro artigo científico sobre testes de segurança que mostram que a vacina é segura.

“Já vamos dar entrada na Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] para poder fazer a validação dessa vacina. Quem está fazendo a compra tecnológica é uma empresa também brasileira, a Libbs. Estive ontem (15) com eles, em São Paulo. Vão fazer o IFA [insumo farmacêutico ativo]. E quem vai envasar é outra empresa brasileira de Minas Gerais. É um orgulho nacional.”

Relacionadas
Brasília (DF), 11/10/2025 – Ministra Luciana Santos (Ciência e tecnologia), fala sobre a nova vacina para Covid-19. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Vacina brasileira de covid fortalece ciência e país, diz ministra
São Paulo (SP), 21/05/2025 - Vacina SpiN-TEC desenvolvida na UFMG, que protege contra mais variantes do vírus da covid-19. Foto: Virgínia Muniz/CTVacinas
Vacina brasileira contra covid entra na fase final de estudos
vacina Spintec,Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Vacina nacional contra a covid-19 inicia testes clínicos
Edição:
Aécio Amado
Luciana Santos covid vacina nacional SpiN-TEC SUS
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 16/10/2025 - A Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, no programa Bom Dia, Ministra. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Vacina nacional contra covid deve chegar ao SUS no 1º semestre de 2026
qui, 16/10/2025 - 10:49
Palestinos buscam suprimentos de ajuda de caminhões que entraram em Gaza 12/10/2025 Reuters/Ramadan Abed/Proibida reprodução
Internacional Israel e Hamas trocam acusações de violações do acordo de trégua
qui, 16/10/2025 - 10:30
Rio de Janeiro(RJ), 01/10/2025 - Daniel Rebouças, historiador, pesquisador e autor do livro
Cultura Descoberto por historiador, Insley Pacheco ganha livro
qui, 16/10/2025 - 10:21
Bandeira do Uruguai
Internacional Uruguai aprova lei que autoriza a eutanásia
qui, 16/10/2025 - 09:49
Frei usa máscara de proteção ao passar por Praça de São Pedro deserta no Vaticano 27/04/2020 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Internacional Igreja Católica é lenta para ajudar vítimas de abuso, diz comissão
qui, 16/10/2025 - 09:44
Rio de Janeiro - Forças de segurança ocupam ruas próximas ao Complexo do Lins, na zona norte, na Operação Onerat, deflagrada para coibir roubos de cargas e o crime organizado (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Justiça Rio apresentará plano para recuperar territórios ocupados pelo crime
qui, 16/10/2025 - 08:40
Ver mais seta para baixo