logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Vigilância Sanitária do DF interdita bebidas em rede de supermercados

Intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade
Agência Brasil
Publicado em 02/10/2025 - 20:11
Brasília
São Paulo (SP), 01/10/2025 - Bar Ministrão, na Av. Lorena com Ministro Rocha Azevedo (Jardins), interditado pela Vigilância Sanitária, após suspeita de bebidas com metanol. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Vigilância Sanitária do Distrito Federal identificou nesta quinta-feira (2) que o rapper Hungria, que está internado com suspeita de intoxicação por metanol, também comprou bebidas alcoólicas em uma rede de supermercados 24 horas da capital, além das adquiridas em uma distribuidora em Vicente Pires. A partir da identificação do lote suspeito foi realizada a interdição cautelar do estoque de toda a rede. 

As amostras foram encaminhadas para análise laboratorial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Segundo a Vigilância Sanitária, a rede de supermercados está dando suporte à apuração da ocorrência.

Hungria, de 34 anos de idade, está internado em um hospital em Brasília desde a manhã de hoje. O caso cumpre os critérios da definição de caso suspeito, mas ainda permanece em investigação pela Vigilância Epidemiológica por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Distrito Federal (CIEVS-DF).

Segundo nota da Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal intensificou as ações de fiscalização em bares, restaurantes, quiosques, trailers e distribuidoras do Distrito Federal, em virtude do caso suspeito de intoxicação por metanol na capital do país.

Ainda nesta quinta-feira, a Vigilância Sanitária do DF realizou a interdição da distribuidora onde foi registrada a compra da bebida suspeita, por falta de licença de funcionamento e comercialização de bebidas alcoólicas clandestinas.

Contato 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal destaca que, na ocorrência de um caso suspeito de intoxicação por metanol, deve ser feito contato com o CIATox por meio dos telefones 99288-9358 e 0800 644 6774 para orientações sobre o manejo clínico.

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem causar a morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, é preciso buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

  • Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;
  • CIATox da sua cidade para orientação especializada
  • Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país. 
Relacionadas
Brasília (DF), 29/09/2025 – Garrafs de bebidas. Foto: Holgi/Pixabay
Pernambuco tem novo caso de intoxicação por ingestão de metanol
Brasília (DF), 30/09/2025 – O ministro Alexandre Padilha (Saúde), durante entrevista para falar sobre os casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, agora concentradas no estado de São Paulo, devem transcender os limites do estado. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Brasil tem 48 casos em investigação de intoxicação por metanol
Polícia Civil de Pernambuco desarticula esquema de venda de bebidas falsificadas (Sumaia Villela/Agência Brasil)
Vigilância do RJ pede atenção a suspeitas de intoxicação por metanol
Edição:
Kleber Sampaio
metanol bebidas cuidados interdição supermercados
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Internacional Brasileiros seguem incomunicáveis em Israel
qui, 02/10/2025 - 21:04
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões
qui, 02/10/2025 - 21:04
Rádio, microfone, Estúdio
Cultura Festival de Música da Rádio Nacional tem recorde de músicas inscritas
qui, 02/10/2025 - 20:38
Flotilha levando ajuda destinada a Gaza no mar perto da Grécia 26/09/2025 REUTERS/Stefanos Rapanis
Internacional Brasil cobra de Israel libertação de brasileiros detidos em flotilha
qui, 02/10/2025 - 20:37
ana satila, canoagem, jogos de paris
Esportes Ana Sátila é bronze no Mundial de Canoagem Slalom
qui, 02/10/2025 - 20:36
Brasília (DF) - 31/08/2023, Cocares expostos na grade lateral do STF durante manifestação de Indígenas contra o Marco Temporal na praça dos Três Poderes. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Indígenas fazem ato no STF e defendem derrubada do marco temporal
qui, 02/10/2025 - 20:17
Ver mais seta para baixo