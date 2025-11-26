logo ebc
Anvisa assina termo de compromisso para a vacina da dengue do Butantan

Acordo vai ser assinado hoje
Agência Brasil
Publicado em 26/11/2025 - 10:28
São Paulo
Brasília (DF) 01/02/2024 - Butantan publica no NEJM dados que demonstram que vacina da dengue protege 79,6% dos imunizados Foto: Butantan/Divulgação
© Butantan/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) assina nesta quarta-feira (26) com o Instituto Butantan um Termo de Compromisso para estudos e monitoramento da vacina da dengue.

Segundo a Assessoria de Comunicação Social do governo federal, a assinatura deste termo é a última etapa que falta para o registro da vacina.

No início de novembro já havia a previsão de aprovação da vacina da dengue do Butantã pela Anvisa. Daniel Pereira, diretor do órgão, explicou à Agência Brasil que “a vacina de dengue do Butantan é um processo prioritário para a agência”.

Ele explicou que a análise do imunizante demandou “muitas horas” de discussão técnica com especialistas externos que apoiaram.

O anúncio oficial do acordo entre a Anvisa e o Instituto Butantan será feito nesta quarta.

 

Anvisa Instituto Butantan vacina Dengue São Paulo
