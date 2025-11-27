logo ebc
Anvisa manda recolher lava-roupas líquido da Ypê por contaminação

Empresa detectou a presença de bactéria nos produtos
Agência Brasil
Publicado em 27/11/2025 - 19:44
Brasília

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (27) o recolhimento de lotes de sabão líquido de lavar roupa da marca Ypê.

De acordo com a agência, a própria fabricante constatou a contaminação microbiológica nos produtos, a partir da presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa nesses lotes

>> Os lotes a serem recolhidos são: 

  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê - versão Primavera (Lote 254031, 193021);
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê - versão Maciez (Lote 097021);
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Express - versões “Combate Mau Odor” (Azul) (Lotes: 176011, 228011, 205011, 203011, 169011) e “Cuida das Roupas” (Rosa) - (Lotes: 181011, 170011, 220011);
  • Lava Roupas Líquido Ypê Power Act (Lotes: 228031, 190021, 223021).

Além do recolhimento, está suspensa a venda e distribuição dos lotes.

Os consumidores que tiverem produtos dos lotes citados devem entrar em contato com o SAC da empresa - 0800 1300 544. Os consumidores irão receber um novo produto, informou a empresa. 

Em comunicado, a marca Ypê informou que a bactéria foi encontrada a partir de testes feitos por um laboratório especializado independente.

A bactéria é comumente presente no ar e na água, com baixa probabilidade de causar danos às pessoas, conforme a nota.

"De forma isolado, o microorganismo pode causar ou agravar eventual quadro infeccioso em pessoas com sistema imunológico debilitado. E mesmo que este risco ainda seja minimizado pelas característica normais de utilização de um lava-roupas (diluição em água, inexistência de contato prolongado com a pele), recolheremos os produtos do mercado", diz a empresa. 

