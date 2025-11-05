logo ebc
Brasil apresenta planos à coalizão global para vacinas e medicamentos

Ministro Alexandre Padilha participa do G20 Saúde, na África do Sul
Publicado em 05/11/2025 - 19:54
Rio de Janeiro
Brasília (DF) 29/08/2025 - Vacina de herpes zoster. Foto: MS/Divulgação
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está na África do Sul onde participa da reunião do G20 Saúde e apresenta plano de trabalho para ampliar parcerias entre países e empresas para produção local e regional de medicamentos.

O Brasil ocupa a presidência da “Coalizão Global para Produção Local e Regional” de vacinas, medicamentos e novas tecnologias - com foco em doenças negligenciadas e populações sem acesso a cuidados e tratamentos.

Segundo o Ministério da Saúde, até sexta-feira (7), Padilha e uma equipe da Fiocruz apresentarão um plano de trabalho que poderá resultar na produção de medicamentos e futuras vacinas de alto custo para doenças, como câncer e diabetes, além do enfrentamento de doenças socialmente determinadas como malária, tuberculose, hepatite virais e HIV/aids. 

