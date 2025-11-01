logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Campanha alerta para riscos da diabetes à visão

Iniciativas pretendem aproximar pacientes dos exames preventivos
Guilherme Jeronymo, Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/11/2025 - 17:13
São Paulo
Exame da curva glicêmica e utilização de monitor de glicemia
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

Campanha de conscientização do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) alerta para os riscos aumentados que os portadores de diabetes tem de desenvolver a retinoplastia diabética, doença que pode causar a perda parcial ou total de visão.

Segundo o CBO há estudos que indicam que 4 em cada 5 pacientes crônicos tem risco de comprometimento por retinoplastia em algum grau. A doença afeta os vasos sanguíneos da retina, alvo principal nesta campanha. 

Durando todo o mês de novembro, a mobilização promovida pela CBO começa neste sábado (1º), com uma maratona online de conscientização e o início de um calendário de mutirões de atendimentos em diversas regiões do país, voltados ao diagnóstico e ao tratamento precoces. Os mutirões, organizados por município, podem ser pesquisados pelo site da campanha.

O público também poderá acompanhar a programação ao vivo entre hoje e domingo, no canal da CBO no Youtube, e acessar conteúdos complementares no site oficial do 24 Horas pelo Diabetes, que será atualizado ao longo do mês de novembro com vídeos, podcasts e depoimentos em apoio à campanha.

A diabetes é uma das principais doenças crônicas do país, e atinge mais de 16 milhões de pessoas, cerca de 7% de nossa população. Seu acompanhamento pode ser feito nas unidades básicas de saúde, em todo o território nacional, de maneira gratuita. O Sistema Único de Saúde (SUS) também fornece materiais para medição e controle da doença, capaz de complicar a condição de pacientes para diversas outras doenças, como demências e doenças metabólicas. A própria diabetes é uma doença com risco de complicações metabólicas e circulatórias, podendo levar à morte se não for devidamente tratada.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 08/03/2025 - Anvisa aprova a Awiqli, primeira insulina semanal para tratar diabetes 1 e 2. Foto: Awiqli/Divulgação
Câmara aprova validade permanente para laudo de diabetes tipo 1
Brasília - Endocrinologista aconselha teste de glicemia para quem tem histórico da doença na família, pelo menos uma vez por ano, em jejum (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Cuidado cardiovascular deve fazer parte do acompanhamento do diabetes
Brasília (DF), 08/03/2025 - Anvisa aprova a Awiqli, primeira insulina semanal para tratar diabetes 1 e 2. Foto: Awiqli/Divulgação
Anvisa aprova primeira insulina semanal para tratar diabetes 1 e 2
Edição:
Valéria Aguiar
Diabetes Campanha Visão exames preventivos SUS
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Exame da curva glicêmica e utilização de monitor de glicemia
Saúde Campanha alerta para riscos da diabetes à visão
sab, 01/11/2025 - 17:13
Paraty (RJ), 02/08/2025 - A escritora Conceição Evaristo participa da mesa Anotações de um Brasil que arde na Casa República durante a 23ª Festa Literária Internacional de Paraty. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cultura Conceição Evaristo é a 1ª personalidade homenageada em vida pela Flup
sab, 01/11/2025 - 17:11
Logo da Agência Brasil
Esportes Laura Pigossi e Ana Candiotto são campeãs do WTA 125 de Cali
sab, 01/11/2025 - 17:01
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Enfermaria da Maternidade Escola da UFRJ, em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Maternidade da UFRJ é referência no acolhimento ao luto gestacional
sab, 01/11/2025 - 16:00
Fluminense, Ceará, série a, brasileiro
Esportes Nacional transmite partida entre Ceará e Fluminense neste domingo
sab, 01/11/2025 - 15:24
Seleção Feminina Sub-17 de Futebol. Foto: Fabio Souza/CBF
Esportes Brasil bate Canadá nos pênaltis e está na semi da Copa Sub-17
sab, 01/11/2025 - 15:22
Ver mais seta para baixo