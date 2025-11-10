logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Fiocruz vai ampliar produção de kits diagnósticos para o SUS

Fundação vai assumir fábrica que seria fechada por farmacêutica
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/11/2025 - 15:11
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 07/05/2025 – Testes rápidos de HIV para diagnóstico de doenças produzidos por Bio-Manguinhos/Fiocruz, exibidas no 9º Simpósio Internacional de Imunobiológicos. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai ampliar sua capacidade de produção de insumos e kits diagnósticos para o Sistema Único de Saúde com uma nova planta produtiva, que teve sua cessão à instituição formalizada nesta segunda-feira (10).

A fábrica pertence à empresa francesa bioMèrieux e fica em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, e será cedida à Fiocruz por um período inicial de dez anos.

A Fiocruz e a bioMérieux, líder mundial na produção de diagnósticos, também assinaram em junho um memorando de entendimento para a cooperação em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica.

A cessão da planta foi proposta pela bioMérieux, porque a empresa francesa decidiu encerrar as atividades da fábrica na redefinição de seu modelo de negócio no país. No entanto, como a empresa francesa é fornecedora da saúde pública brasileira desde a década de 70 e já tem outros acordos com a Fiocruz, decidiu ceder sua unidade industrial à fundação, ao invés de fechá-la.

A operação da Fiocruz no local está programada para começar em março de 2026, com a produção da linha de testes rápidos.

O novo campus ficará ligado ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), unidade da Fiocruz responsável pela pesquisa, desenvolvimento e produção de vacinas, kits para diagnóstico, biofármacos e terapias avançadas destinados prioritariamente ao SUS.

Na fábrica, será possível realizar desde o corte até o processamento final e montagem dos testes, incluindo as áreas dedicadas ao controle de qualidade, testes de estabilidade e a produção de painéis para a avaliação externa.

Com isso, a Fiocruz espera reduzir o tempo de produção e também fortalecer a autonomia nacional em diagnósticos, bem como a resposta do Brasil em caso de emergências sanitárias, como explica o presidente da fundação, Mario Moreira.

“Esse é um passo estratégico para ampliar a capacidade nacional de produção e inovação em diagnósticos, gerando benefícios à população ofertando ferramentas diagnósticas precisas, tempestivas, sustentáveis, acompanhando o avanço tecnológico em favor do enfrentamento de emergências sanitárias”.

Relacionadas
Brasília 03/11/2025 - EBC e COC/Fiocruz se unem no podcast inédito “S.O.S! Terra Chamando!” sobre a saúde do planeta. CRÉDITO: ARTE MARKETING/EBC
EBC e COC/Fiocruz se unem em podcast sobre a saúde do planeta
Rio de Janeiro (RJ), 07/05/2025 – Vacinas de poliomelite produzidas por Bio-Manguinhos/Fiocruz, exibidas no 9º Simpósio Internacional de Imunobiológicos. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Fiocruz e UFMG firmam parceria para expandir centro de vacinas
Teste de sangue pode revolucionar diagnóstico da doença de Alzheimer. Foto: Louis Reed/ Unsplash
Pesquisas brasileiras avançam no diagnóstico de Alzheimer
Edição:
Vinicius Lisboa
Fiocruz Sistema Único de Saúde kit diagnóstico Ministério da Saúde Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belém (PA), 07/11/2025 - Pavilhões da COP30. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Caminhos da Reportagem exibe especial sobre a COP30
seg, 10/11/2025 - 15:12
Rio de Janeiro (RJ), 07/05/2025 – Testes rápidos de HIV para diagnóstico de doenças produzidos por Bio-Manguinhos/Fiocruz, exibidas no 9º Simpósio Internacional de Imunobiológicos. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Fiocruz vai ampliar produção de kits diagnósticos para o SUS
seg, 10/11/2025 - 15:11
Teté, Moçambique, 13-11-2014 - MINA DE CARVÃO EM TETÉ - MOATIZES - Foto: Juca Varella/Agência Brasil
Meio Ambiente Ibama arquiva último projeto de usina a carvão mineral no país
seg, 10/11/2025 - 14:26
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto: Ari Dias/AEN
Meio Ambiente Pesquisa mostra ligação entre cultura e clima no Brasil
seg, 10/11/2025 - 14:25
Logo da Agência Brasil
Geral SP: três mulheres morrem em acidente de carro na Rodovia Imigrantes
seg, 10/11/2025 - 14:07
Porto Alegre 08/11/2025 - Passagem de um ciclone extratropical na madrugada deste sábado (8) causou estragos em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Foto: Reprodução/Redes sociais
Geral Jovem de 21 anos morre no Rio Grande do Sul devido a tempestades
seg, 10/11/2025 - 13:47
Ver mais seta para baixo