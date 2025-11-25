logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

MS aprova parcerias para produção de medicamentos destinados ao SUS

Contratos envolvem Butantan Farma e empresas privadas
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/11/2025 - 11:02
São Paulo
Fachada do centro de pesquisa biológica Instituto Butantan
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O Ministério da Saúde aprovou cinco Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDP), entre a futura Butantan Farma e empresas privadas, para a produção de antirretroviral, medicamentos oncológicos e para tratamento de doenças raras. Os remédios serão destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Butantan Farma é a nova denominação da Fundação para o Remédio Popular Chopin Tavares de Lima (Furp), órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). Em 11 de novembro, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou o projeto de lei para que o Instituto Butantan incorporasse a Furp. 

O anúncio foi feito durante reunião plenária do Grupo Executivo do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, realizada nessa segunda-feira (24), com presença do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Estavam presentes também o diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás; o diretor da Fundação Butantan, Saulo Nacif; o superintendente da FURP, Rogério Aunda; e a secretária de Estado de Saúde em exercício, Priscilla Perdicaris.

As parcerias estão sendo realizadas com empresas privadas Cristália, Prati & Donaduzzi, Biocon Pharma e Nortec, Blanver e Cyg Biotech, que vão permitir ampliar a produção de medicamentos para tratamento de doenças raras, como fibrose cística e amiloidose; oncológicos, como leucemias e carcinoma de células renais; e doenças negligenciadas, como o antirretroviral (HIV).

No evento, o Ministério da Saúde anunciou também um investimento de R$ 15 bilhões no setor industrial e fechou um total de 31 novas Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDP) para ampliar a produção nacional de produtos estratégicos para o SUS e a oferta de medicamentos e vacinas para a população.

A seleção de novos projetos de PDP, que envolve instituições públicas e privadas para a transferência de tecnologia ao país, não ocorria desde 2017, sendo retomada pelo atual governo com o recebimento recorde de 147 novos projetos no chamamento público.

Parcerias aprovadas

  • Ivacaftor 150mg: apresentação em comprimido revestido, indicado para fibrose cística, que será desenvolvido em parceria com a Cristália, com produção prevista após o término da proteção patentária que expira em junho de 2026;
  • Tafamidis Meglumina 20mg: apresentação em cápsula mole, indicado para Amiloidose, em parceria com a Prati & Donaduzzi, já sem proteção de patente;
  • Dasatinibe 20 e 100mg: apresentação em comprimido, indicado para Leucemias Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) e Leucemia Mieloide Crônica (LMC), parceria com a Biocon Pharma e Nortec, já sem proteção de patente;
  • Pazopanibe 200mg e 400mg: apresentação em comprimido revestido, para tratamento de carcinoma de células renais, desenvolvimento em parceria com a Blanver e Cyg Biotech, já sem proteção de patente;
  • Dolutegravir 50mg + Lamivudina 300mg: antirretroviral em comprimido, para tratamento de HIV, em parceria com a Blanver e Cyg Biotech, com produção prevista após o término da proteção patentária que expira em abril de 2026.
Relacionadas
Mosquito da dengue, Aedes aegypti
Pesquisa do Butantan padroniza nomenclatura de vírus da dengue
Brasília (DF) 01/02/2024 - Butantan publica no NEJM dados que demonstram que vacina da dengue protege 79,6% dos imunizados Foto: Butantan/Divulgação
Anvisa pode aprovar vacina do Butantan contra a dengue neste mês
Edição:
Aécio Amado
Butantan Farma Furp Ministério da Saúde SUS
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Marquinhos em treino do Paris St Germain 16/9/2025 REUTERS/Abdul Saboor
Esportes Marquinhos pode fazer 500º jogo pelo PSG contra o Tottenham na quarta
ter, 25/11/2025 - 12:45
Brasília (DF) 25/11/2025 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anuncia durante café com lideranças evangélicas a compra da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) e o cronograma de distribuição aos estados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Saúde anuncia compra de 2,8 milhão de doses contra vírus sincicial
ter, 25/11/2025 - 12:20
Brasília (DF) - 05/09/2023 - Vista da Esplanada dos Ministérios preparada para receber o desfile de 7 de setembro Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Incêndio em Ministério das Mulheres em Brasília deixa seis feridos
ter, 25/11/2025 - 12:19
Embraer 190
Economia Embraer vai receber R$ 1 bi do BNDES para dinamizar exportações
ter, 25/11/2025 - 12:05
Logo da Agência Brasil
Geral PF faz operação contra desvio de verba para hospitais públicos
ter, 25/11/2025 - 11:55
Brasília (DF), 11/09/2025 - Sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Quatro réus do Núcleo 1 apresentam novos recursos em ação do golpe
ter, 25/11/2025 - 11:36
Ver mais seta para baixo