logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Saúde anuncia rede de hospitais e serviços inteligentes no SUS

Meta é reunir tecnologia avançada com alta especialização
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/11/2025 - 15:15
Brasília
18.11.2025 - Brasília (DF) - Coletiva de Imprensa - Agora Tem Especialistas: Apresentação do projeto da rede nacional de hospitais e serviços de saúde inteligentes e medicina de alta precisão. Fotos: Luiza Frazão/MS
© Luiza Frazão/MS

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (18), em Brasília, uma rede nacional de hospitais e serviços de saúde inteligentes e de medicina de alta precisão dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta é reunir tecnologia avançada, alta especialização e cooperação internacional para modernizar o atendimento.

A iniciativa prevê a implantação de 14 unidades de terapia intensiva (UTIs) automatizadas que funcionarão de forma interligada nas cinco regiões, além da construção do Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), o primeiro hospital inteligente do país.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que outras oito unidades hospitalares serão modernizadas “com envolvimento de universidades e secretarias de saúde”. “Não tenho dúvida de que, hoje, nós estamos entrando em uma nova era de inovação para o SUS e para a saúde do país”, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

“Não estamos falando só de construção de hospitais, de modernização de UTIs e de hospitais que já existem. Estamos falando de um movimento de incorporação tecnológica, de parcerias de transferência tecnológica”, completou, durante entrevista.


Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Entenda

A rede integra o programa Agora Tem Especialistas, voltado para a expansão do atendimento especializado na rede pública. Dados oficiais indicam que o uso de tecnologias como inteligência artificial e big data pode reduzir em até cinco vezes o tempo de espera por atendimento de emergência, além de tornar o diagnóstico e a assistência especializada mais rápidos e precisos.

As 14 UTIs inteligentes vão funcionar de forma interligada em hospitais selecionados pelo Ministério da Saúde junto a gestores de 13 estados nas cidades de Manaus, Dourados (MS), Belém, Teresina, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Brasília. 

“Serão serviços totalmente digitais, com monitoramento contínuo, integração entre equipamentos e sistemas de informação. A tecnologia auxiliará na previsão de agravos, apoiará decisões clínicas, otimizará avaliações e permitirá a troca de conhecimento entre especialistas em diferentes regiões. Também estarão conectadas a uma central de pesquisa e inovação”, finalizou o ministério. 

Relacionadas
Rio Grande do Sul - Grupo de operações da Força Nacional do SUS, em Canoas. 14.05.2024 - Fotos: Ivan Matos/MS
Ministério da Saúde envia Força Nacional do SUS ao Paraná após tornado
Rio de Janeiro (RJ), 17/11/2025 – Chegada do Robô Da Vinci XI ao Instituto Nacional de Câncer (Inca). Frame INCA
Inca ganha primeiro centro de treinamento em cirurgia robótica do SUS
Belém (PA), 13/11/2025 - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha e a Diretora-Executiva da COP30, Ana Toni, participam de entrevista coletiva na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Brasil recebe doação de US$ 300 milhões para plano de saúde climática
Edição:
Kleber Sampaio
Ministério da Saúde rede de hospitais serviços inteligentes SUS
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Geraldo do Araguaia (PA) - 18/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a visita à Ponte Xambioá e o corte da fita de inauguração. Ponte Xambioá, BR-153/TO, Km 1,7 – São Geraldo do Araguaia (PA). Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula defende o estado do Pará após declaração de chanceler alemão
ter, 18/11/2025 - 17:07
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Enem 2025: Inep anula três questões por suspeita de vazamento
ter, 18/11/2025 - 16:59
Fachada do Palácio do Planalto
Geral Governo sanciona proibição do uso de linguagem neutra em órgão público
ter, 18/11/2025 - 16:57
Seleção brasileira derrota França nos pênaltis e avança às quartas de final do Mundial Sub-17 masculino, em 18/11/2025
Esportes Brasil despacha França nos pênaltis e vai às quartas do Mundial Sub-17
ter, 18/11/2025 - 16:55
Brasilia 18/11/2025 Julgamento da Ação Penal 2696 - Núcleo 3 Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Por unanimidade, STF condena mais nove réus pela trama golpista
ter, 18/11/2025 - 16:43
Brasília - 14/10/2025 - Secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, debate PEC da Segurança Pública na Câmara Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Política Derrite apresenta 5ª versão do PL Antifacção após críticas do governo
ter, 18/11/2025 - 16:34
Ver mais seta para baixo