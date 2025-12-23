logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Anvisa proíbe venda de remédios da Needs e da Bwell

Produtos de beleza e higiene continuam comercializados normalmente
Agência Brasil
Publicado em 23/12/2025 - 18:32
Brasília
Remédios, comprimidos
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta terça-feira (23) o comércio e a propaganda de todos os medicamentos das marcas Bwell e Needs, controladas pelo grupo RD Saúde, mesma controladora das drograrias Raia e Drogasil.

Os produtos não podem ser vendidos nas lojas, nos sites e nem por terceiros. 

De acordo com a agência reguladora, a empresa não tem autorização para produzir medicamentos.

A determinação da Anvisa vale apenas para remédios. As marcas produzem outros itens, como de higiene e beleza. Estes continuam sendo comercializados normalmente.

Em nota enviada ao site Poder360, a RD Saúde informou que “não é indústria e não produz medicamentos”, e vai recorrer da decisão.

“Os medicamentos das marcas Bwell e Needs são produzidos por indústrias farmacêuticas devidamente licenciadas e autorizadas pela Anvisa, seguindo rigorosamente as normas regulatórias aplicáveis. Os produtos das duas marcas estão devidamente registrados na agência reguladora. A empresa vai detalhar seus procedimentos em recurso administrativo a ser apresentado à Anvisa”, afirma....

 

Relacionadas
Brasília (DF), 03.09.2024 - Seca e alta temperatura em Brasília. Pessoa com garrafa de água passa pelo Setor de Diversões Sul. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Brasil tem previsão de Natal com ondas de calor e chuvas
São Paulo (SP), 04/04/2024 - Primeiro dia de vacinação contra dengue em crianças de 10 a 14 anos na Unidade Básica de Saúde - UBS Vila Jaguara, na região oeste. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Jovens de 15 a 19 anos podem se vacinar contra HPV até junho de 2026
São Paulo (SP), 24/06/2024 - Prefeitura e governo instalam grades na Cracolândia e delimitam espaço de usuários de drogas. Gradil foi colocado na Rua dos Protestantes na terça-feira (18). Um dos objetivos das gestões é liberar parte da via para o trânsito de carros de segurança e de saúde. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Um em cada cinco brasileiros já usou drogas ilícitas, aponta estudo
Edição:
Aline Leal
Anvisa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 15/03/2024 – A partir de hoje (15) de março, parte da liquidação interbancária da cobrança do documento será feita no mesmo dia do pagamento A novidade é mais um projeto de modernização feito pelo setor bancário na modalidade de boletos, que englobará 136 bancos e será mandatória. Com a mudança, se o cliente pagar o boleto até *às 13h30, o cobrador poderá receber o dinheiro no mesmo dia, dependendo do contrato que ele tenha com a sua instituição financeira. Se o pagamento for feito após *às 13h30, a liquidação ocorrerá no dia seguinte. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Multa por falta de CBS e IBS em notas são suspensas no início de 2026
ter, 23/12/2025 - 19:20
Remédios, comprimidos
Saúde Anvisa proíbe venda de remédios da Needs e da Bwell
ter, 23/12/2025 - 18:32
São Paulo (SP), 03/12/2025 - Movimentação do comércio na Ladeira Porto Geral no mês do Natal na região da 25 de março. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Compras de última hora agitam comércio popular em São Paulo
ter, 23/12/2025 - 18:19
Conta de luz
Economia Consumidor pagará menos na conta de luz em janeiro
ter, 23/12/2025 - 18:16
Brasília (DF), 25/09/2024 - Leite em pó infantil. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Conab compra 2,5 mil toneladas de leite em pó da agricultura familiar
ter, 23/12/2025 - 17:56
São Paulo (SP), 04/04/2024 - Primeiro dia de vacinação contra dengue em crianças de 10 a 14 anos na Unidade Básica de Saúde - UBS Vila Jaguara, na região oeste. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde Jovens de 15 a 19 anos podem se vacinar contra HPV até junho de 2026
ter, 23/12/2025 - 17:47
Ver mais seta para baixo