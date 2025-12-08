logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Anvisa publica registro da vacina contra a dengue do Butantan

Aplicação das doses deve começar em 2026, exclusivamente pelo SUS
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/12/2025 - 14:25
Brasília
Dengue: a realidade de uma epidemia - Caminhos da Reportagem. O instituto Butantan está desenvolvendo a primeira vacina contra a dengue totalmente Brasileira. O Brasil já registrou mais de um milhão e meio de casos de dengue este ano e mais de mil óbitos até abril deste ano. Em 2024, bateremos o recorde de casos de dengue desde o início da série histórica, em 1990. Foto: Frame/TV Brasil
© Frame/TV Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial da União o registro da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan.

O registro do imunizante já havia sido anunciado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no fim de novembro. A intenção da pasta é começar a aplicação das doses em 2026, de forma gratuita, via Sistema Único de Saúde (SUS).

Em nota, a Anvisa informou que a publicação oficializa a conclusão do processo regulatório e permite a produção e a comercialização do imunizante — que será ofertado exclusivamente pela rede pública.

“O registro é um marco para o enfrentamento da dengue no Brasil. A vacina passou por todas as etapas de análise técnica e regulatória previstas na legislação sanitária, garantindo sua segurança, qualidade e eficácia”, destacou a agência.

O comunicado cita ainda que a vacina é tetravalente e combate os quatro sorotipos da dengue, além de ser aplicada em dose única. “Essa é a primeira vacina contra a dengue a ser produzida por um laboratório nacional”, completou a Anvisa.

A nota ressalta que, mesmo com o registro do imunizante, o Instituto Butantan deve dar continuidade aos estudos adicionais da vacina e realizar o monitoramento ativo de seu uso pela população em geral.

“A tecnologia utilizada pelo novo imunizante é a de vírus vivo atenuado, que é segura e já empregada em diversas outras vacinas em uso no Brasil e no mundo”, destacou a agência.

A indicação da dose aprovada pela Anvisa é para pessoas na faixa etária de 12 a 59 anos, perfil que, segundo a nota, ainda pode ser ampliado no futuro, a depender de novos estudos.

Em novembro, o Instituto Butantan informou que já havia 1 milhão de unidades da vacina prontas para distribuição. A estimativa do Butantan é ter disponível mais de 30 milhões de doses em meados de 2026.

Entenda

A Butantan-DV é o primeiro imunizante contra a dengue em dose única no mundo. A vacina foi desenvolvida pelo Instituto do Butantan a partir de uma parceria articulada pelo Ministério da Saúde com a empresa chinesa WuXi Vaccines.

A nova dose utiliza a tecnologia de vírus vivo atenuado, já utilizada em outros imunizantes em uso no Brasil e no mundo, como a vacina tríplice viral, a vacina contra a febre amarela, a vacina contra a poliomielite e algumas vacinas contra a gripe. 

De acordo com a avaliação técnica da Anvisa, a Butantan-DV apresentou eficácia global de 74,7% contra dengue sintomática na população de 12 a 59 anos. Isso significa que, em 74% dos casos, a doença foi evitada por conta da vacina.

A dose também demonstrou 89% de proteção contra formas graves da doença e contra formas de dengue com sinais de alarme, conforme publicação na The Lancet Infectious Diseases.

Relacionadas
Mosquitos de Aedes aegypti são vistos no laboratório da Oxitec em Campinas
Vacina contra a dengue do Butantan pode beneficiar saúde global
Brasília (DF) 01/02/2024 - Butantan publica no NEJM dados que demonstram que vacina da dengue protege 79,6% dos imunizados Foto: Butantan/Divulgação
Anvisa assina termo de compromisso para a vacina da dengue do Butantan
Edição:
Sabrina Craide
vacina Dengue vacina contra a dengue Butantan Butantan-DV
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
08/12/2025 - Obras de Portinari e Matisse roubadas em SP. Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Paulo
Geral Polícia prende suspeito de roubo de obras de arte em São Paulo
seg, 08/12/2025 - 16:03
Brasília (DF) 13/02/2023. Ministro da Justiça e Segurança Publica, Flávio Dino participa do programa Sem Censura da TV Brasil. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil.
Justiça Dino manda PF investigar novas irregularidades em emendas Pix
seg, 08/12/2025 - 16:00
Brasília (DF), 08/12/2025 - Três principais candidatos a presidencia de Honduras. Foto: Reutes/Proibida reprodução
Internacional Honduras retoma contagem de votos em meio a ingerência de Trump
seg, 08/12/2025 - 15:38
Rio de Janeiro (RJ), 18/07/2024 - A jornalista da TV Brasil Luciana Barreto é uma das 10 semifinalistas da primeira edição do Prêmio Jabuti Acadêmico, com a obra
Direitos Humanos Luciana Barreto está em lista de mais influentes dos países lusófonos
seg, 08/12/2025 - 15:31
chuva em São Paulo
Meio Ambiente Capital paulista entra em estado de atenção com chuva e alagamento
seg, 08/12/2025 - 15:13
Brasília-DF, 10.11.2023, Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Anvisa determina suspensão de tônico capilar e apreensão de cosméticos
seg, 08/12/2025 - 14:57
Ver mais seta para baixo