logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Bahia confirma sete pessoas intoxicadas por metanol

Perícia constatou presença do produto nas amostras de sangue
Agência Brasil
Publicado em 31/12/2025 - 16:06
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
© UFPR/Divulgação

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) confirmou que sete pessoas no interior do estado estão intoxicadas por ingestão acidental de metanol.

Conforme noticiado pela Agência Brasil, as pessoas foram internadas ontem para observação no Hospital Geral Santa Tereza, no município de Ribeira do Pombal, a cerca de 290 quilômetros de Salvador.

A confirmação da suspeita de intoxicação foi feita por perícia do Departamento de Polícia Técnica, que verificou a existência de metanol em bebidas destiladas consumidas pelas vítimas e presença da substância nas amostras de sangue.

arte-metanol
Arte/Agência Brasil

De acordo com a secretaria de saúde, os pacientes já receberam antídoto contra metanol, e a vigilância sanitária no município interditou o estabelecimento que comercializou a bebida.

Em nota, “a Sesab orienta que toda a população baiana reforce, especialmente neste período de festividades, as medidas recomendadas quando da compra e consumo de bebidas destiladas, certificando-se da procedência, da não violação das embalagens e selos de segurança e da idoneidade dos estabelecimentos comercializadores destas bebidas.”

Relacionadas
São Paulo (SP), 13/10/2025 - Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento à crise do metanol. Foto: Agência SP/Divulgação
Bahia registra sete casos suspeitos de intoxicação por metanol
São Paulo (SP), 13/10/2025 - Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento à crise do metanol. Foto: Agência SP/Divulgação
São Paulo soma 11 mortes por ingestão de metanol
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas cuidam da hidratação em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Rio monta força-tarefa para enfrentar calor extremo
Edição:
Maria Claudia
metanol Bahia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Estádio Mané Garrincha - Estádio Nacional de Brasília
Esportes Supercopa Rei será decidida em Brasília em 1º de fevereiro
qua, 31/12/2025 - 17:48
Feira de adoção de animais
Geral Fogos de artifício acarretam sofrimento físico e risco para animais
qua, 31/12/2025 - 17:44
Franco da Rocha (SP), 30/09/2024 - Barragem do rio Juqueri que forma a represa Paulo de Paiva Castro, parte do sistema Cantareira, construída pela Sabesp para abastecer de água a cidade de São Paulo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Meio Ambiente Sistema Cantareira fecha dezembro com 20,18% de volume útil
qua, 31/12/2025 - 17:24
Brasília - Estudantes do ensino profissionalizante que participarão do WorldSkills 2017 se preparam para a competição no Centro de Treinamento do Senai-DF (Marcelo Camargo/Agência Brasil).
Educação MEC regulamenta programa que fortalece formação profissional
qua, 31/12/2025 - 17:03
Brasília (DF), 31/12/2025 - O cardiologista Brasil Caiado e o cirurgião Claudio Birolini durante entrevista coletiva para falar sobre situação médica do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado após fazer cirurgia. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Bolsonaro deve ter alta nesta quinta e retornar à cela na PF
qua, 31/12/2025 - 16:52
Rio de Janeiro (RJ), 31/12/2025 - Cedae realiza ação de hidratação no Réveillon de Copacabana. Foto: Rafael Campos/Prefeitura do Rio
Geral Cedae distribui água para hidratação no Rio
qua, 31/12/2025 - 16:21
Ver mais seta para baixo