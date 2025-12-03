logo ebc
Covid: quem tem 12 anos ou mais pode se imunizar, no Rio, com vacina

Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/12/2025 - 10:55
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Vacinação de pacientes em campanha contra a Influenza (gripe) no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
A partir desta quarta-feira (3), a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro ampliou o público-alvo da vacina contra a variante JN.1 da Covid-19. Assim, quem tem a partir dos 12 anos de idade também pode ser imunizado com a dose de reforço. Em 2025, até o momento, houve 14.474 casos da doença no Rio. 

Até então, apenas idosos residentes nas Instituições de Longa Permanência (ILPI), o grupo acima de 60 anos, pessoas com imunossupressão, ou seja, com o sistema imunológico fragilizado, crianças entre 6 meses e 4 anos, e crianças entre 5 e 11 anos imunocomprometidas ou com comorbidades podiam se imunizar com a vacina atualizada.

Caderneta

Agora, para tomar o medicamento é preciso comparecer a uma unidade de saúde com documento de identidade e, se possível, a caderneta de vacinação.

A vacina pode ser encontrada em 240 salas disponíveis do Rio, incluindo as unidades do Super Centro Carioca de Vacinação, de Botafogo, da zona oeste (no ParkShopping CampoGrande) e da zona norte (no Shopping Nova América, em Del Castilho).

Kleber Sampaio
covid-19 Vacinação Rio de Janeiro
Ver mais seta para baixo