logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Especialista diz que é cedo para alarme com vírus K no Brasil

Variante do influenza detectada no Pará é importada e não indica surto
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/12/2025 - 20:35
Rio de Janeiro
Movimentação de idosos no posto da 612 Sul para Vacinação contra Influenza
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A identificação no Brasil de um novo tipo do vírus influenza A (H3N2), conhecido como “vírus K”, ainda não é motivo para preocupação, avalia o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Renato Kfouri. Segundo o especialista, a circulação de variantes do influenza faz parte da dinâmica natural do vírus e, neste momento, não há elementos suficientes para prever impacto maior na próxima temporada de gripe.

Qualquer estimativa sobre gravidade, duração ou intensidade da próxima temporada seria prematura.

“Não sabe se essa vai ser a variante circulante e predominante ainda no mundo. Está começando a temporada no Hemisfério Norte. Nem sabemos se vai ser a temporada do H3N2 ou se vai vir outro H1N1. Isso é tudo muito teórico ainda”, disse Kfouri.

Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde emitiu nota informativa em que chama atenção para o aumento rápido da circulação da variante K do Influenza A no Hemisfério Norte, em especial na Europa, América do Norte e Leste Asiático.

Na Europa, a atividade da influenza iniciou mais cedo do que o habitual. A variante K representou quase metade dos casos de infecções reportadas entre maio e novembro de 2025. Não foi registrada ainda nenhuma mudança significativa na gravidade clínica, em termos de internação hospitalar, admissões em cuidados intensivos ou óbito.

O Ministério da Saúde publicou nesta semana informe sobre a situação epidemiológica do país e destacou, pela primeira vez, a identificação de um caso da variante K no Brasil, no estado do Pará.

Nesta quarta-feira (17), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) trouxe mais detalhes sobre o registro. A amostra com a presença da nova variante foi coletada em Belém (PA), no dia 26 de novembro, e inicialmente analisada pelo Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen-PA).

Depois da confirmação de influenza A (H3N2), o material foi encaminhado ao Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), onde passou por sequenciamento genético.

O caso refere-se a uma paciente adulta, do sexo feminino, estrangeira, oriunda das ilhas Fiji, e foi classificado como importado. Até o momento, não há evidências de transmissão local associada à variante no Brasil.

Para Kfouri, a detecção de novas variantes é esperada.

“Todo ano temos novidade do influenza. É da natureza do vírus sofrer mutações e causar epidemias anuais. Por isso, que precisamos tomar vacina todo ano. As vacinas são atualizadas conforme o que se consegue prever do que vai circular na temporada seguinte”, explicou.

O especialista destaca que, mesmo quando há alguma distância genética entre a vacina e o vírus circulante, a proteção permanece, especialmente contra formas graves da doença. “O que faz às vezes com que a efetividade da vacina seja um pouco maior no ano do que no outro ano, mas nunca se perde a efetividade. Há sempre alguma perspectiva ou expectativa de proteção, especialmente contra desfechos mais graves de hospitalização e morte”, disse.

Especialistas da Fiocruz reforçam que a vacinação segue como a principal ferramenta de prevenção. A composição da vacina recomendada pela OMS foi atualizada em setembro, com cepas mais próximas das atualmente em circulação, incluindo o subclado K.

“A composição da vacina de influenza recomendada pela Organização Mundial de Saúde foi atualizada em setembro para o próximo ano, com cepas mais próximas dos clados atualmente em circulação, incluindo o subclado K”, diz Marilda Siqueira, chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais do IOC.

Além da vacinação, as recomendações incluem higienização frequente das mãos, evitar contato próximo em caso de sintomas respiratórios, uso de máscara e busca por atendimento médico, especialmente diante de febre. Para os serviços de saúde, a principal orientação é manter o fortalecimento contínuo da vigilância epidemiológica, laboratorial e genômica.

Relacionadas
Brasília (DF), 15/12/2025 – Ministro Alexandre Padilha participa do programa Bom dia, Ministro, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
“Estamos vencendo essa batalha”, diz Padilha sobre vacinação
Brasília (DF), 09/06/2025 - 90 anos dos Alcóolicos Anônimos. Foto: Alcóolicos Anônimos/Divulgação
Mulheres alcoolistas pedem olhar especial de políticas públicas
Brasília (DF), 15/12/2025 – Ministro Alexandre Padilha participa do programa Bom dia, Ministro, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
OMS reconhece o fim da transmissão do HIV de mãe para filho no país
Edição:
Maria Claudia
Pará vírus K variante do influenza vírus importado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Violência contra a mulher, criança e adolescente. Violência doméstica. Foto: Freepick
Justiça STF confirma benefício para mulheres vítimas de violência
qua, 17/12/2025 - 22:03
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Ordem do dia. Na pauta, o substitutivo da Câmara ao PL 3.824/2023, que institui a Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica - Mais Professores para o Brasil. Mesa: senador Eduardo Gomes (PL-TO); presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP); secretário-geral da Mesa do Senado Federal, Danilo Augusto Barboza de Aguiar. Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Política Senado aprova redução da pena de condenados pelo 8/1 e trama golpista
qua, 17/12/2025 - 21:27
Brasília (DF) 30/04/2024 Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado realiza audiência pública para ouvir o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ele vai falar sobre o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em agosto de 2023; e sobre transparência nos gastos ambientais de Itaipu Binacional.Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Política Agenda econômica e social do governo priorizou maioria, diz Rui Costa
qua, 17/12/2025 - 21:18
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Acusados de tentar explodir bomba em aeroporto se tornam réus no STF
qua, 17/12/2025 - 21:01
Perópolis (RJ), 06/04/2025 - Limpeza de ruas após fortes chuvas. Foto: Prefeitura de Petrópolis/Divulgação
Geral Aulas em Petrópolis devem ser retomadas nesta quinta-feira
qua, 17/12/2025 - 20:47
São Paulo (SP) 17/12/2025 .- O Ministério das Cidades lança na B3, em São Paulo, um projeto inédito de parceria público-privada para locação de imóveis do Minha Casa, Minha Vida. Serão beneficiadas quase 1.100 famílias por meio de locação social (aluguel mais em conta), em bairros do centro do Recife, como Boa Vista e São José. Evento que contou com a presença autoridades da habitação. Esq/ dir Manuel Renato Filho (Secretário Adjunto de Infraestrutura Social e Urbana), Augusto Henrique Alves Rabelo ( Secretário Nacional de Habitação), Felipe Curi ( Secretário de Habitação do Recife) . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Modelo de locação social visa reduzir problema habitacional no país
qua, 17/12/2025 - 20:40
Ver mais seta para baixo