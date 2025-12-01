logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

OAB lança, no Rio, cartilha sobre direitos das pessoas com HIV/Aids

No Brasil, doença atinge mais de um milhão de pessoas
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/12/2025 - 09:38
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 23/09/2025 - A fita vermelha (ou laço vermelho) é o símbolo universal da conscientização, apoio e solidariedade às pessoas que vivem com HIV/AIDS. Foto: MS/Divulgação
© MS/Divulgação

Para marcar o Dia Mundial de Luta contra a Aids e reforçar a importância da conscientização sobre a prevenção do HIV e de outras doenças sexualmente transmissíveis, a seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) lançou, nesta segunda-feira (1º), uma cartilha com informações sobre os direitos das pessoas que vivem com HIV/Aids.

O lançamento do Manual de Apoio para Pessoas Vivendo com  HIV/Aids faz parte da campanha Dezembro Vermelho, que busca prevenir a disseminação dessas infecções por meio de informações sobre prevenção, testagem e tratamento, além de combater o preconceito contra as pessoas soropositivas.

Orientações

A cartilha traz orientações sobre leis, serviços e garantias que protegem quem vive com HIV/Aids, além de dicas sobre como agir em situações de discriminação e prevenção ao HIV/Aids. O material tem também o objetivo de combater o estigma e a discriminação ainda presentes na sociedade.

O manual - divulgado durante o evento Outubro Vermelho: acessibilidade de direitos e saúde às pessoas vivendo com HIV/Aids e ISTs - foi elaborado pela Coordenadoria de Apoio às Pessoas Vivendo com HIV/ Aids, da Diretoria de Defesa da Diversidade da OAB-RJ.

Para o diretor de Defesa da Diversidade da OAB-RJ, Nélio Georgini, no documento foram abordados diversos aspectos legais relacionados ao HIV/Aids, como a sorofobia (preconceito, discriminação ou medo direcionado a pessoas vivendo com HIV), que é crime,  direitos na área da saúde, benefícios previdenciários e sociais sobre o sigilo da sorologia (o sigilo da condição de saúde das pessoas que vivem com HIV é protegido por lei no Brasil), entre outras orientações.

“Esta é a primeira cartilha voltada para portadores do HIV/Aids da história da OAB. As pessoas vulneráveis nem sempre têm condições de buscar um especialista da área do direito da saúde. Esse material foi pensado tanto para advogados quanto para o grupo vulnerável. A conscientização, a informação e o acesso judiciário são muito importantes”, disse Nélio.

Conscientização

 “A informação é sempre uma ferramenta de esclarecimento e conscientização, sendo fundamental também no combate a todo e qualquer tipo de preconceito. Por isso, essa cartilha tem um papel muito importante, que é o de levar conhecimento sobre direitos a quem vive com HIV/Aids e sobre prevenção a toda a sociedade”, afirmou, em nota, Ana Tereza Basilio, presidente da OAB-RJ.

De acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids), mais de 40 milhões de pessoas vivem com Aids no mundo. No Brasil, o número passa de um milhão de pessoas.

Relacionadas
Bandeira da Usaid em frente à instituição em Washington, EUA 03/02/2025 REUTERS/Kent Nishimura
ONU: 4 milhões de pessoas podem morrer de aids até 2030
Brasília (DF), 08/05/2025 - Cerimônia de lançamento do Índice de Estigma em Relação às Pessoas Vivendo com HIV 2025, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Discriminação atinge 52,9% das pessoas com HIV/aids, mostra pesquisa
Teste rápido para HIV/AIDS.
Aids: Brasil tem alta de casos, mas menor mortalidade desde 2013
Edição:
Kleber Sampaio
OAB HIV/Aids dia mundial de luta Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Mercado reduz previsão da inflação para 4,43% este ano
seg, 01/12/2025 - 10:10
Logo da Agência Brasil
Internacional Mortes por tempestades no Sudeste Asiático chegam a 1,1 mil
seg, 01/12/2025 - 09:52
Brasília (DF), 23/09/2025 - A fita vermelha (ou laço vermelho) é o símbolo universal da conscientização, apoio e solidariedade às pessoas que vivem com HIV/AIDS. Foto: MS/Divulgação
Saúde OAB lança, no Rio, cartilha sobre direitos das pessoas com HIV/Aids
seg, 01/12/2025 - 09:38
Logo da Agência Brasil
Geral Polícia prende homem que atropelou e arrastou mulher em São Paulo
seg, 01/12/2025 - 09:01
Agência Brasil 30 Anos - Estação Antártica Comandante Ferraz
Meio Ambiente Mapeamento inédito revela extensão de área livre de gelo na Antártica
seg, 01/12/2025 - 08:51
Brasília (DF), 26/08/2025 - Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, durante reunião de líderes. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Relatório da PEC da Segurança deve ser apresentado nesta semana
seg, 01/12/2025 - 08:02
Ver mais seta para baixo