logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Portaria amplia temporariamente prazo de auxílio-doença sem perícia

Medida vigora por um período de 120 dias
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/12/2025 - 10:42
Brasília
Brasília (DF) 09/05/2025 - Fachada da sede do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Uma portaria conjunta publicada pelo Ministério da Previdência Social e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) autoriza, em caráter excepcional e transitório, a ampliação do prazo máximo de duração do auxílio por incapacidade temporária concedido por meio do sistema Atestmed (sem perícia presencial).

De acordo com o texto, beneficiários que tiverem auxílios por incapacidade temporária concedidos por meio de análise documental, ainda que de forma não consecutiva, poderão se afastar por até 60 dias. A ampliação do prazo, segundo a portaria, vigora por um período de 120 dias, ou seja, até abril de 2026.

Entenda

Segurados do INSS que precisam solicitar o benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) podem fazer o requerimento por meio de análise documental via Atestmed e ter o benefício concedido sem passar pela perícia médica. Mesmo segurados que já têm perícia presencial marcada podem fazer a solicitação.

Para solicitar o benefício apresentando apenas o atestado médico, o segurado deve acessar o site do INSS ou o aplicativo MeuINSS, já que é preciso anexar ao requerimento documentos médicos ou odontológicos que indiquem necessidade de afastamento das atividades habituais.

Solicitações de benefício por incapacidade realizadas pela Central 135 serão agendadas e poderão ser transformadas via sistema Atestmed, desde que o cidadão anexe a documentação necessária para a análise de forma remota.

Caso não seja possível conceder o benefício pela conformação dos documentos médicos ou odontológicos, será indicado ao cidadão que agende uma perícia presencial. O benefício, de acordo com o INSS, não será indeferido com base exclusivamente na análise documental.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 26/09/2025 - INSS oferece mais de 3,5 mil vagas de atendimento em mutirão no Nordeste. Foto: INSS/Divulgação
INSS cria comitê para reduzir fila de 2,8 milhões de pedidos
Edição:
Valéria Aguiar
INSS Auxílio-doença perícia aplicativo MeuINSS benefício Atestmed
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília 03/12/2025 Senador e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, durante discurso contra o STF. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Política Alcolumbre envia PL da Dosimetria para CCJ; relator é Espiridião Amim
qua, 10/12/2025 - 10:57
Logo da Agência Brasil
Internacional Desabamento de edifícios no Marrocos deixa ao menos 22 mortos
qua, 10/12/2025 - 10:54
Dinheiro
Economia Inflação que reajustará o salário mínimo fecha em 4,18%
qua, 10/12/2025 - 10:47
Brasília (DF) 09/05/2025 - Fachada da sede do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Portaria amplia temporariamente prazo de auxílio-doença sem perícia
qua, 10/12/2025 - 10:42
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2024 - Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa). Foto: IMPA/Divulgação
Educação Bacharelado em Matemática do Impa Tech pode fazer inscrições para 2026
qua, 10/12/2025 - 10:12
Rio de Janeiro (RJ), 02/11/2025 – Movimentção de pessoas no cemitério do caju pelo dia de finados. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Mortes no país crescem 4,6% em 2024, maior alta fora anos de pandemia
qua, 10/12/2025 - 10:09
Ver mais seta para baixo