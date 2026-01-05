logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Anvisa libera estudo com medicamento para lesões na medula espinhal

Segundo ministro, pesquisa será marco para pacientes e familiares
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/01/2026 - 19:44
Brasília
Brasília (DF), 05/01//2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, anunciam a aprovação da primeira fase do estudo clínico da polilaminina, substância fruto de pesquisa nacional apontada como uma terapia promissora para o tratamento de lesões na medula espinhal. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o início do estudo clínico para avaliar a segurança do uso do medicamento polilaminina no tratamento do trauma raquimedular agudo, que é uma lesão da medula espinhal ou coluna vertebral.

No anúncio feito, nesta segunda (5), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (à esquerda, na foto), destacou que a pesquisa será um marco importante para quem sofreu uma lesão medular e também para as suas famílias.

“Cada avanço científico é sempre uma nova esperança renovada”, disse Padilha.

Pesquisa em universidade pública

O ministro considera que o produto é uma inovação radical e com tecnologia 100% nacional. Os estudos com polilaminina são desenvolvidos por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com a liderança da professora Tatiana Sampaio, em parceria com o laboratório Cristália.

Segundo Padilha, a pesquisa já apresentou resultados promissores na recuperação de movimentos. Nesta primeira fase, o estudo da polilaminina será realizado em cinco pacientes voluntários com lesões agudas da medula espinhal torácica entre as vértebras T2 e T10.

Essas pessoas incluídas no estudo devem ter indicação cirúrgica ocorrida a menos de 72 horas da lesão. Os locais de realização ainda serão definidos pela empresa responsável.  Ao longo da estruturação do projeto, o Ministério da Saúde investiu os recursos para a pesquisa básica.

Prioridade

Segundo o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, a aprovação do início do estudo clínico da polilaminina foi priorizada pelo comitê de inovação da agência com o objetivo de acelerar pesquisas e registros de amplo interesse público.

“Uma pesquisa 100% nacional, que fortalece a ciência e saúde do nosso país”, afirmou Leandro Safatle.

A pesquisa com a proteína polilaminina, presente em diversos animais, inclusive nos seres humanos, visa avaliar a segurança da aplicação do medicamento e identificar possíveis riscos para a continuidade do desenvolvimento clínico.

A empresa patrocinadora será responsável por coletar, monitorar e avaliar sistematicamente todos os eventos adversos, inclusive os não graves, garantindo a segurança dos participantes.

Relacionadas
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Anvisa proíbe produtos à base de alulose, um tipo de adoçante; entenda
Remédios, comprimidos
Anvisa proíbe venda de remédios da Needs e da Bwell
FILE PHOTO: Mounjaro is displayed in a pharmacy in Provo. REUTERS/George Frey/File Photo
Anvisa alerta para riscos de canetas emagrecedoras manipuladas
Edição:
Juliana Andrade
Anvisa Lesão na medula espinhal Ministério da Saúde
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 05/01//2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, anunciam a aprovação da primeira fase do estudo clínico da polilaminina, substância fruto de pesquisa nacional apontada como uma terapia promissora para o tratamento de lesões na medula espinhal. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Anvisa libera estudo com medicamento para lesões na medula espinhal
seg, 05/01/2026 - 19:44
Presidente colombiano, Gustavo Petro 23/10/2025 Reuters/Luisa Gonzalez/Proibida reprodução
Internacional Após fala de Trump, Petro diz que pegará em armas se necessário
seg, 05/01/2026 - 19:00
Brazil's Ambassador to the United Nations Sergio Franca Danese speaks during a UN Security Council meeting on U.S. strikes and the capture of Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, at the United Nations headquarters in New York, U.S., January 5, 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Internacional Ação dos EUA na Venezuela ameaça paz na América do Sul, diz embaixador
seg, 05/01/2026 - 18:56
São Paulo (SP), 13/10/2025 - Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento à crise do metanol. Foto: Agência SP/Divulgação
Geral Polícia faz operação em adega suspeita de vender bebida adulterada
seg, 05/01/2026 - 18:55
Primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, durante reunião de cúpula da União Europeia em Bruxelas 19/12/2025 REUTERS/Stephanie Lecocq
Internacional Ataque dos EUA a parceiro da Otan será "fim de tudo", alerta Dinamarca
seg, 05/01/2026 - 18:31
Brasília (DF), 05/07/2025 - Pacientes realizam cirurgias e exames no Hospital Universitário de Brasília (HUB) como parte do
Concursos Ebserh abre inscrições para médicos com salários de até R$ 19,1 mil
seg, 05/01/2026 - 18:18
Ver mais seta para baixo