logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Anvisa libera novo medicamento para fase inicial do Alzheimer

Remédio é produzido com o anticorpo lecanemabe
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/01/2026 - 18:18
Brasília
Medicamento Leqembi contra o Alzheimer. Foto: Eisai/Divulgação
© Eisai/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou um novo medicamento, o Leqembi, para tratamento de pacientes diagnosticados na fase inicial da doença de Alzheimer. A aprovação foi publicada no Diário Oficial da União no dia 22 do mês passado.

O remédio, produzido com o anticorpo lecanemabe, é indicado para retardar o declínio cognitivo das pessoas que já apresentam demência leve causada pela doença. 

Segundo o registro da Anvisa, o lecanemabe reduz as placas beta-amiloides no cérebro. O acúmulo dessas placas é uma característica definidora da doença de Alzheimer. O produto é uma solução para diluição para infusão.

Estudo 

A Anvisa divulgou que o medicamento teve a eficácia clínica avaliada em um estudo principal que envolveu 1.795 pessoas com doença de Alzheimer em estágio inicial, que apresentavam placas betaamiloides no cérebro e receberam o Leqembi ou placebo. 

“A principal medida de eficácia foi a mudança nos sintomas após 18 meses”, apontou a Anvisa. A avaliação ocorreu a partir de uma escala de demência denominada CDR-SB, utilizada para testar a gravidade da doença de Alzheimer em pacientes. 

A escala inclui questões que ajudam a determinar o quanto a vida diária do paciente foi afetada pelo comprometimento cognitivo. Segundo o estudo, no subgrupo de 1.521 pessoas, os pacientes tratados com o novo medicamento apresentaram um aumento menor na pontuação CDR-SB do que aqueles que receberam placebo.

Relacionadas
Teste de sangue pode revolucionar diagnóstico da doença de Alzheimer. Foto: Louis Reed/ Unsplash
Estudo mostra que inflamação no cérebro pode ser chave do Alzheimer
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Anvisa proíbe fórmula infantil com risco de contaminação por toxina
Brasília (DF), 05/01//2026 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, anunciam a aprovação da primeira fase do estudo clínico da polilaminina, substância fruto de pesquisa nacional apontada como uma terapia promissora para o tratamento de lesões na medula espinhal. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Anvisa libera estudo com medicamento para lesões na medula espinhal
Edição:
Fernando Fraga
Anvisa medicamento Alzheimer
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 31/01/25 Grades que cerca o Congresso nacional foi quase toda para o chão durante a forte chuva que caiu na Esplanada dos Ministérios. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Geral DF terá segurança reforçada para atos de 8 de janeiro
qua, 07/01/2026 - 19:49
São Paulo (SP) 22/03/2024 - Uma série de apagões continuam a afligir a cidade de SP. Hoje, unidades do SESC 24 de Maio e 14 Bis avisaram seus clientes e frequentadores que não vão abrir por causa da falta de energia. Lojas fechadas na Rua Barao de Itapetininga e bares funcionando a luz de velas. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Temporais provocam alagamentos e falta de energia em São Paulo
qua, 07/01/2026 - 19:11
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Levantamento aponta os 100 melhores hospitais públicos do país
qua, 07/01/2026 - 19:08
Brasília (DF), 31/12/2025 - O cardiologista Brasil Caiado e o cirurgião Claudio Birolini durante entrevista coletiva para falar sobre situação médica do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado após fazer cirurgia. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Política Médico de Bolsonaro confirma traumatismo craniano leve
qua, 07/01/2026 - 18:34
Medicamento Leqembi contra o Alzheimer. Foto: Eisai/Divulgação
Saúde Anvisa libera novo medicamento para fase inicial do Alzheimer
qua, 07/01/2026 - 18:18
Police tape surrounds a vehicle after its driver was shot by a U.S. immigration agent, according to local and federal officials, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 7, 2026. REUTERS/Tim Evans TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Agente de imigração atira e mata mulher em Minneapolis, nos EUA
qua, 07/01/2026 - 18:02
Ver mais seta para baixo