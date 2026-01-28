logo ebc
Anvisa proíbe marca de fita usada para clareamento dental

Agência determinou a apreensão de todos os lotes do produto
Agência Brasil
Publicado em 28/01/2026 - 16:20
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 28/01/2026 - Fita de clareamento dental 9D White Teeth Whitening Strips. Foto: VM Global Trade/Divulgação
© VM Global Trade/Divulgação

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, importação, propaganda, transporte e uso da fita 9D White Teeth Whitening Strips, usada para clareamento dental. 

A determinação foi publicada na terça-feira (27) no Diário Oficial da União. Na resolução, a agência determina a apreensão de todos os lotes da fita.

Em nota, a Anvisa esclarece que o produto não está regularizado junto à agência e que a empresa responsável, a VM Global Trade, não possui autorização de funcionamento para atuar nessa área no Brasil.

Apesar de estar irregular, foi identificada a importação e comercialização da fita no país. O uso de produtos sem registro pode causar danos à saúde, alerta a agência reguladora. 

Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária clareamento dental Saúde Bucal
