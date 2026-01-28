Saúde
Anvisa proíbe marca de fita usada para clareamento dental
Agência determinou a apreensão de todos os lotes do produto
Agência Brasil
Publicado em 28/01/2026 - 16:20
Rio de Janeiro
Versão em áudio
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, importação, propaganda, transporte e uso da fita 9D White Teeth Whitening Strips, usada para clareamento dental.
A determinação foi publicada na terça-feira (27) no Diário Oficial da União. Na resolução, a agência determina a apreensão de todos os lotes da fita.
Em nota, a Anvisa esclarece que o produto não está regularizado junto à agência e que a empresa responsável, a VM Global Trade, não possui autorização de funcionamento para atuar nessa área no Brasil.
Apesar de estar irregular, foi identificada a importação e comercialização da fita no país. O uso de produtos sem registro pode causar danos à saúde, alerta a agência reguladora.
Mais notícias
Esportes Após acordo, Paquetá recebe aval para se transferir para o Flamengo
qua, 28/01/2026 - 17:05
Cultura Maratona mundial de games deve reunir 600 desenvolvedores no Brasil
qua, 28/01/2026 - 17:05
Geral Corpo da corretora que desapareceu em Caldas Novas é encontrado
qua, 28/01/2026 - 16:58
Economia Dívida pública pode alcançar até R$ 10,3 trilhões em 2026
qua, 28/01/2026 - 16:35
Saúde Ananindeua, no Pará, tem surto de casos da doença de Chagas
qua, 28/01/2026 - 16:28
Saúde Anvisa proíbe marca de fita usada para clareamento dental
qua, 28/01/2026 - 16:20