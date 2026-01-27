logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Anvisa suspende venda de sal grosso e pó para decoração

Sal foi reprovado em teste de iodo; pó contém materiais plásticos
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/01/2026 - 09:15
Brasília
27/01/2026 - Anvisa suspende marcas de sal grosso e pó para decoração usados em alimentos. Madi Comércio e Indústria de Artigos para Festas - Sal Grosso Iodado (Ervas Finas) da marca Globo, fabricado pela Brasisal Alimentos Ltda. Foto: Reprodução Ecommerce/Internet
© Reprodução Ecommerce/Internet

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e o uso do pó para decoração da marca Sugar Art, produzido pela Madi Comércio e Indústria de Artigos para Festas e Artesanatos Ltda.

A Anvisa determinou ainda o recolhimento do produto. Em nota, a agência informou que o pó para decoração contém materiais plásticos, tornando o produto impróprio para consumo.

Outro item alvo de ação fiscal e que deve ser recolhido é o Sal Grosso Iodado (Ervas Finas) da marca Globo, fabricado pela Brasisal Alimentos Ltda. O produto também teve a sua comercialização, distribuição e consumo suspensos.

A agência informou que a medida afeta apenas o lote 004/24 do sal grosso fabricado pela empresa, com vencimento em 30 de outubro de 2026. De acordo com o Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro, o lote citado foi reprovado no teste de determinação de iodo. 

“O iodo deve ser adicionado ao sal de cozinha, para evitar a deficiência desse elemento no organismo, que pode levar ao bócio (aumento da tireoide). A falta de iodo também pode ocasionar vários problemas ao desenvolvimento do feto, durante a gestação, entre outros problemas”, destacou o comunicado.

A Anvisa orienta que consumidores que já tenham adquirido o produto entrem em contato com a empresa por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 0800 585 0303. 

Edição:
Denise Griesinger
Anvisa Sal pó para decoração
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
27/01/2026 - Anvisa suspende marcas de sal grosso e pó para decoração usados em alimentos. Madi Comércio e Indústria de Artigos para Festas - Sal Grosso Iodado (Ervas Finas) da marca Globo, fabricado pela Brasisal Alimentos Ltda. Foto: Reprodução Ecommerce/Internet
Saúde Anvisa suspende venda de sal grosso e pó para decoração
ter, 27/01/2026 - 09:15
São Paulo (SP), 28/04/2023 - O motorista de aplicativo Jonas Ferreira fala sobre os prós e contras do trabalho autônomo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Detran de São Paulo tira teste de baliza para exame da CNH
ter, 27/01/2026 - 08:42
People take pictures near the Sydney Opera House, in Circular Quay, during hot weather in Sydney, Australia, January 27, 2026. REUTERS/Flavio Brancaleone
Internacional Austrália: bombeiros ordenam que moradores evacuem centenas de casas
ter, 27/01/2026 - 08:41
Brasília - 01/10/2025 -Reunião de três comissões da Câmara para ouvir a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Direitos Humanos Macaé diz que carta de princípios dos direitos humanos foi "rifada"
ter, 27/01/2026 - 08:02
Brasília (DF), 08/07/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em cerimônia oficial no Palácio da Alvorada. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Índia e UE finalizam acordo comercial histórico, diz primeiro-ministro
ter, 27/01/2026 - 07:47
Brasília (DF), 26/01/2026 - A TV Brasil exibe, nesta terça-feira (27), o confronto entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco-ES pelo Campeonato Capixaba 2026. A partida vai ao ar para todo o país, com sinal gerado pela emissora parceira TVE Espírito Santo, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Arte/Agência Brasil
Esportes TV Brasil transmite duelo entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco ES
ter, 27/01/2026 - 07:28
Ver mais seta para baixo